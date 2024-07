Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở quận đông dân nhất TPHCM

Chiều 8-7, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 21 (mở rộng).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận và đánh giá cao quận Bình Tân đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Về định hướng 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố” giai đoạn 2023 – 2025.

Cùng với đó, quận tăng cường quản lý trật tự đô thị, kịp thời phối hợp đồng bộ, hiệu quả đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của quận, cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu, quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đi đôi với cải cách công vụ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn.

Song song đó, tiếp tục thực hiện các hoạt động thi đua yêu nước, đặc biệt là tập trung các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là các công trình dân sinh, phúc lợi phục vụ cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy về một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, gắn với việc đưa Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Dương Ngọc Hải lưu ý việc thực hiện phương châm “lấy xây để chống”, tăng cường công tác kiểm tra, uốn nắn, xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không để sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, quận Bình Tân triển khai hiệu quả công tác giải ngân các dự án đầu tư công. Cụ thể, quận đã giải ngân hơn 2.267 tỷ đồng/3.220 tỷ đồng (đạt 70,42% vốn kế hoạch năm), vượt cao chỉ tiêu TPHCM giao.

Bên cạnh đó, quận đã thực hiện hoàn thành 10 dự án bồi thường, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình công cộng trên địa bàn. Quận cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo và đầu tư xây dựng trường lớp.

Quận ủy quận Bình Tân đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024. Đồng thời, kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; tiếp tục xây dựng và phát huy, lan tỏa hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đến nay, quận đã có 281 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của quận Bình Tân, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất đạt 52.574 tỷ đồng, đạt 41,27% kế hoạch năm (tăng 9,15% so với cùng kỳ); có 4.553 đơn vị đầu tư mới, tăng 9,16% so với cùng kỳ (tăng 382 đơn vị). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 20.557 tỷ đồng (đạt 89,38% kế hoạch năm). Quận thu ngân sách Nhà nước đạt 2.369,18 tỷ đồng (tăng 20,92% so với cùng kỳ).