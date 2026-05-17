Cán bộ, giáo viên chinh phục giải leo núi ở Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), ngày 16-5, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức Giải leo núi Côn Đảo năm 2026.

Các vận động viên tham gia giải leo núi

Giải leo núi thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên là cán bộ, giáo viên và người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của sức khỏe, coi đó là nền tảng quan trọng góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng.

Việc tổ chức giải leo núi tại đặc khu Côn Đảo không chỉ hướng đến mục tiêu rèn luyện thể chất mà còn góp phần khơi dậy ý chí, nghị lực và tinh thần bền bỉ trong mỗi vận động viên. Qua đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đích đến là bãi biển Đầm Trầu, nơi từng được bình chọn là 1 trong 25 bãi biển đẹp nhất thế giới

Giải leo núi năm nay có lộ trình 9km. Xuất phát từ Vườn Quốc gia Côn Đảo, các vận động viên băng qua những cánh rừng nguyên sinh để chinh phục đỉnh núi Chúa, đích đến là bãi biển Đầm Trầu.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực và tinh thần thi đấu bền bỉ trong suốt hành trình.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI