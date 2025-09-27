Kinh tế

ĐBSCL: Xây dựng vùng nguyên liệu 34,5ha xoài cát Lộc Phát

SGGP

Ngày 26-9, TS Võ Hữu Thoại, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết, đơn vị vừa nghiên cứu, tạo thành công giống xoài cát Lộc Phát (vỏ dày LĐ12) và xây dựng phát triển vùng nguyên liệu tại vùng ĐBSCL với quy mô 34,5ha.

Viện Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu chọn tạo thành công giống xoài cát Lộc Phát
Viện Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu chọn tạo thành công giống xoài cát Lộc Phát

Theo TS Võ Hữu Thoại, xoài cát Lộc Phát được lai hữu tính từ giống xoài Vandyke (nguồn gốc từ Mỹ) và giống xoài cát Hòa Lộc. Loại xoài này sinh trưởng, phát triển tốt, dễ ra hoa, vỏ dày, khả năng đậu quả cao hơn xoài cát Hòa Lộc (xoài cát Hòa Lộc vỏ mỏng); năng suất tăng từ 2,7% đến 4,9% so với giống xoài cát Hòa Lộc, khối lượng quả trung bình khoảng 430g.

Xoài cát Lộc Phát đã được Viện Cây ăn quả miền Nam công bố lưu hành giống cây trồng vào năm 2021, được cấp bằng bảo hộ giống vào tháng 3-2022. Đến nay, vùng nguyên liệu xoài cát Lộc Phát được xây dựng tại Viện Cây ăn quả miền Nam và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, TP Cần Thơ với quy mô khoảng 34,5ha. Hiện các ngành chức năng nghiên cứu mở rộng vùng nguyên liệu xoài này tại các tỉnh thành phía Nam đạt chuẩn VietGAP...

Tin liên quan
NGỌC PHÚC

Từ khóa

Xoài cát Lộc Phát Hòa Lộc Hữu tính VietGAP Sinh trưởng Lưu hành Bảo hộ Cây trồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn