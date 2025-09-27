ĐBSCL: Xây dựng vùng nguyên liệu 34,5ha xoài cát Lộc Phát

Ngày 26-9, TS Võ Hữu Thoại, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết, đơn vị vừa nghiên cứu, tạo thành công giống xoài cát Lộc Phát (vỏ dày LĐ12) và xây dựng phát triển vùng nguyên liệu tại vùng ĐBSCL với quy mô 34,5ha.

Viện Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu chọn tạo thành công giống xoài cát Lộc Phát

Theo TS Võ Hữu Thoại, xoài cát Lộc Phát được lai hữu tính từ giống xoài Vandyke (nguồn gốc từ Mỹ) và giống xoài cát Hòa Lộc. Loại xoài này sinh trưởng, phát triển tốt, dễ ra hoa, vỏ dày, khả năng đậu quả cao hơn xoài cát Hòa Lộc (xoài cát Hòa Lộc vỏ mỏng); năng suất tăng từ 2,7% đến 4,9% so với giống xoài cát Hòa Lộc, khối lượng quả trung bình khoảng 430g.

Xoài cát Lộc Phát đã được Viện Cây ăn quả miền Nam công bố lưu hành giống cây trồng vào năm 2021, được cấp bằng bảo hộ giống vào tháng 3-2022. Đến nay, vùng nguyên liệu xoài cát Lộc Phát được xây dựng tại Viện Cây ăn quả miền Nam và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, TP Cần Thơ với quy mô khoảng 34,5ha. Hiện các ngành chức năng nghiên cứu mở rộng vùng nguyên liệu xoài này tại các tỉnh thành phía Nam đạt chuẩn VietGAP...

NGỌC PHÚC