Để các bộ tự làm thì các kiến nghị cải cách khó "gặp nhau"

Tại hội thảo khoa học “Nhận diện các yếu tố cản trở và kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển”, đại biểu đề nghị lập ủy ban độc lập để giám sát và hỗ trợ cải cách thể chế.

Quang cảnh hội thảo

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, ngày 11-9, hội thảo khoa học “Nhận diện các yếu tố cản trở và kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển” được tổ chức tại Bộ Tư pháp với sự tham dự của nhiều đại diện lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học.

Tại hội thảo, ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chỉ rõ nhiều nguy cơ bất lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ pháp luật. Đại biểu đề nghị xây dựng 1 bộ tiêu chí với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp, tránh sự vận dụng tùy tiện.

Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, cần phải có rà soát độc lập, tuy nhiên nếu để các bộ tự làm thì rất khó nhận diện bất cập của chính bộ mình, dẫn đến các kiến nghị cải cách không "gặp nhau". “Về lâu dài, Việt Nam cần có 1 ủy ban cải cách thể chế, có chức năng giám sát và hỗ trợ cải cách thể chế một cách bền vững”, ông Phan Đức Hiếu đề xuất.

Chia sẻ quan điểm trên, GS-TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chỉ ra nhiều điểm nghẽn về tư duy, thể chế chính sách. Ông ví von, chính sách được thiết kế “giống như 1 cái áo mặc rất giống nhau, từ to đến nhỏ” mà không phân hóa cho từng nhóm cụ thể.

PGS-TS Đinh Dũng Sỹ cho rằng, điều các doanh nghiệp đang trông đợi là thủ tục hành chính đơn giản, chi phí tuân thủ thấp. Đặc biệt, các cơ chế bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Theo đó, có một số đạo luật cần rà soát để sửa ngay như: Đầu tư, Doanh nghiệp, Đất đai, Xây dựng, các luật về thuế... Ông cũng đề nghị chú trọng hơn đến việc thiết kế chính sách cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi nhóm này chiếm gần 98% trong số gần 1 triệu doanh nghiệp của Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp, ông Lê Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long phản ánh tình trạng doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa thay đổi mô hình quản trị, nhất là khi nhà đầu tư Việt Nam mua lại. “Hiện nay, có nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn rất khó thực hiện hoặc thực hiện được thì chi phí vô cùng tốn kém, đề nghị rà soát, ban hành các tiêu chuẩn phù hợp hơn với tình hình thực tiễn”, ông Lê Hoàng nói.

ANH PHƯƠNG