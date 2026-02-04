Không để gián đoạn thủ tục hành chính về đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi các địa phương đề nghị khẩn trương ban hành bộ thủ tục hành chính về đất đai theo quy định. Trong thời gian chưa ban hành, không để gián đoạn các thủ tục về đất đai.

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có công văn ngày 4-2 gửi các sở nông nghiệp và môi trường đề nghị bảo đảm không để gián đoạn công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Các sở nông nghiệp và môi trường cần tiếp tục tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đã được công bố, trong thời gian địa phương chưa kịp ban hành bộ thủ tục hành chính mới theo Nghị định 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực ngày 31-1-2026.

Cùng với đó, các địa phương cần khẩn trương ban hành bộ thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Nghị định 49/2026/NĐ-CP, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo thông suốt, không tạo khoảng trống về thủ tục hành chính về đất đai trong thời gian địa phương chưa kịp ban hành bộ thủ tục hành chính theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 3-2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã ký công văn gửi HĐND và UBND các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương triển khai Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo quy định mới được nêu tại nghị định trên, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp, đất vườn, ao sang đất ở chỉ được áp dụng 1 lần đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân, trên 1 thửa đất do người sử dụng đất lựa chọn. Các trường hợp chuyển mục đích đối với thửa đất khác hoặc các lần tiếp theo không được hưởng ưu đãi, mà phải nộp 100% chênh lệch tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm được phép chuyển mục đích.

Người sử dụng đất phải cam kết và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn thửa đất được hưởng ưu đãi. Trường hợp khai không đúng, cơ quan chức năng sẽ xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định.

VĂN PHÚC