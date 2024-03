Đề nghị các công ty chứng khoán rà soát những mối nguy, tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Ngày 15-4 là thời hạn các công ty chứng khoán phải xong việc rà soát, đánh giá an toàn thông tin và triển khai biện pháp khắc phục nguy cơ, điểm yếu của các hệ thống, trong đó có hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán online.

Liên quan đến vụ việc hệ thống của Công ty chứng khoán VNDIRECT bị tấn công mạng vào ngày 24-3, khiến cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giao dịch của nhiều nhà đầu tư chứng khoán không thể thực hiện được; với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) vừa có văn bản đề nghị các công ty chứng khoán tăng cường đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp mình.

Cục An toàn thông tin nhận định, việc một số hệ thống công ty chứng khoán xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng thời gian qua, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng với doanh nghiệp chứng khoán, đồng thời đưa đến tâm lý hoang mang và phần nào làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng vào tính an toàn của các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của các công ty chứng khoán, Cục An toàn thông tin đề nghị các doanh nghiệp này trong thời gian từ nay đến trước ngày 15-4, tập trung để hoàn thành việc rà soát, kiểm tra, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai ngay các biện pháp khắc phục những nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu của các hệ thống; đặc biệt là với các hệ thống quản lý tài khoản khách hàng, phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Các công ty chứng khoán cần rà soát, tổ chức bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, trong đó đặc biệt là việc tổ chức thống kê, phân loại các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Mục tiêu cần đạt là bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang vận hành được phê duyệt cấp độ an toàn chậm nhất trong tháng 9; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.

Tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia của Bộ TT-TT.

Cục An toàn thông tin đề nghị, song song việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố của hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, công ty chứng khoán cũng cần triển khai phương án sao lưu định kỳ hệ thống và dữ liệu quan trọng để kịp thời khôi phục khi bị tấn công mã hóa dữ liệu.

Thực hiện rà soát, đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam; định kỳ săn lùng mối nguy hại để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập. Với hệ thống đã phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, sau khi khắc phục lỗ hổng, đơn vị cần thực hiện ngay việc săn lùng mối nguy hại để xác định khả năng bị xâm nhập trước đó.

Cục An toàn thông tin cũng đề nghị các công ty chứng khoán kiểm tra, cập nhật các bản vá an toàn thông tin cho các hệ thống quan trọng theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức liên quan. Đồng thời, định kỳ kiểm tra, đánh giá và rà soát để phát hiện kịp thời các lỗ hổng an toàn thông tin, các điểm yếu đang tồn tại trên hệ thống.

TRẦN BÌNH