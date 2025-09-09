Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Ngày 9-9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất thủ tục, đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ và truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Cùng ngày, nhiều đoàn thể của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ gia đình Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trong công tác mai táng.

Theo một lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi mới 36 tuổi, để lại vợ 26 tuổi cùng con trai nhỏ 3 tuổi. “Vợ của Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đang mang thai con thứ 2 được khoảng 8 tháng. Nỗi đau mất mát cho gia đình là quá lớn", lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: BÁO CAND

Năm 2008, anh Nguyễn Đông Cánh trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân và công tác tại phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Phú Yên. Từ đó, anh không ngừng học tập, phấn đấu và trải qua nhiều chức vụ trong ngành.

Năm 2020, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh chuyển về công tác tại Công an xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên trước đây). Sau sắp xếp các đơn vị hành chính, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh được phân công chức trách Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk).

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 8-9, lực lượng Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị N.T.K. (sinh năm 1989, chị dâu của Ty, sống cùng nhà).

Đối tượng Nguyễn Văn Ty

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi thấy Tổ công tác đến, Ty đã tẩu thoát về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình Tổ công tác truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người. Đối tượng Ty đã bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ sau đó.

MAI CƯỜNG