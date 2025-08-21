Đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ ở Khánh Hòa "phù phép" đất công thành đất tư

Cơ quan điều tra cáo buộc 6 cựu cán bộ thuộc huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa trước đây) sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiến Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất có tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngày 18-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa).

UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trước đây. Ảnh: K.N

Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can, gồm: Nguyễn Thanh Nam (nguyên Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); Trần Công Danh (nguyên công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can: Lê Hoàng Vương (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); Lâm Tuấn Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh); Nguyễn Quốc Duy (nguyên Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) và Võ Thành Sơn (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2015 - 2018, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 thửa đất (số 29, 31, 15, 07 và 06) không đúng quy định, các cán bộ có liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Một số cán bộ biết rõ là đất do UBND xã Vạn Thạnh quản lý nhưng vẫn xác nhận nội dung, hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, dẫn đến hậu quả Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất nêu trên (tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hơn 2,8 tỷ đồng).

Theo kết luận điều tra, trên cương vị là Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh giai đoạn năm 2015 - 2018, bị can Nguyễn Thanh Nam - với vai trò là người đứng đầu, trực tiếp quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh - biết rõ thửa đất số 29, 31 tại thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh là đất bỏ hoang, không người sử dụng, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì động cơ vụ lợi, Nam đã chỉ đạo Trần Công Danh tạo lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, viết giấy mua bán đất để hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của Nguyễn Thanh Quang; liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đo đạc và tự chỉ dẫn đo đạc thửa đất; tự ký tên và viết họ tên Nguyễn Thanh Quang vào các giấy tờ có trong hồ sơ của 2 thửa đất này; tự thực hiện các nghĩa vụ thuế thay cho Quang; chỉ đạo Lê Hoàng Vương (Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh) ký xác nhận vào hồ sơ để Quang được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi UBND huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nam đã trực tiếp giao dịch bán 2 thửa đất này cho Nguyễn Thanh Bình, hưởng lợi bất chính số tiền 6,1 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đề nghị Nam giao nộp nhưng Nam vẫn chưa thực hiện.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thanh Nam biết rõ thửa đất số 07 của Trương Văn - Trịnh Thị Tuyết Vân, thửa đất số 15 của Bùi Thiên Tân là đất bỏ hoang, không người sử dụng, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì động cơ cá nhân, Nam chỉ đạo Trần Công Danh lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trương Văn - Trịnh Thị Tuyết Vân, Bùi Thiên Tân không đúng quy định.

Hậu quả khiến Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 4 thửa đất (số 29, 31, 15, 07), tổng giá trị thiệt hại tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gần 2,8 tỷ đồng.

Đối với thửa đất số 06 tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh (hồ sơ không xác nhận sự phù hợp quy hoạch), Nguyễn Thanh Nam là người trực tiếp ký xác nhận trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Dừa. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nam có dấu hiệu của tội phạm “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tuy nhiên giá trị thiệt hại tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 06 (năm 2018) là hơn 71 triệu đồng - định lượng không đủ xử lý hình sự nên không xem xét xử lý Nam về tội danh này.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Nam trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo; có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác; tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu UBND xã Đại Lãnh (hiện nay) và các sở, ban ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, tham mưu đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

HIẾU GIANG