Khai mạc “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”

Sáng 31-1, tại TPHCM, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến chính thức khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang và đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham quan gian hàng "Chợ Tết Công đoàn" tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Đây là hoạt động trọng tâm, được tổ chức điểm cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhằm cụ thể hóa sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với công nhân.

Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo và cùng các cấp công đoàn trong cả nước triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, với tinh thần xuyên suốt: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng vé máy bay đến công nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Niềm vui của công nhân khi nhận vé máy bay tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều chương trình thiết thực mang thương hiệu công đoàn được tổ chức rộng khắp như: “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; các chương trình ở cấp Tổng Liên đoàn như “Chuyến bay Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”. Cùng với đó là các hoạt động “Tết sum vầy”, Ngày hội công nhân, chuyến xe đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón tết.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà đến công nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân tặng quà công nhân khó khăn. Ảnh VIỆT DŨNG

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ có khoảng hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026". Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc, chính thức khởi động chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”. Sau đó, những gian hàng nghĩa tình với mức giá ưu đãi sẵn sàng phục vụ đoàn viên, người lao động.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” có 124 gian hàng trực tiếp, cung ứng các sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng với mức giảm giá từ 10% đến 30% trở lên. Gần 6.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn TPHCM được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người để mua sắm. Dự kiến chương trình sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

“Thông qua chuỗi hoạt động chăm lo tết được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức Công đoàn mong muốn góp phần mang đến cho đoàn viên, người lao động một cái tết đầm ấm, đủ đầy hơn; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin, sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn và với doanh nghiệp”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Trao vé tàu cho công nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao vé xe cho công nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong dịp tết năm 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng triển khai chương trình “Hành trình Tết Công đoàn”, hỗ trợ hơn 20.000 vé xe, vé tàu và vé máy bay cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Trao phiếu quà tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi công nhân tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình diễn ra tại TPHCM, Ban Tổ chức trao tặng những tấm vé nghĩa tình, những phần quà ý nghĩa đầu tiên cho 100 đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón tết.

Công nhân mua hàng bằng phiếu quà tặng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thăm hỏi công nhân tham gia chương trình. Ảnh VIỆT DŨNG

THÁI PHƯƠNG