Trao thẻ bảo hiểm y tế và quà xuân, ấm lòng người dân dịp tết

Sáng 31-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TPHCM và Bệnh viện An Bình tổ chức chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trao quà tết và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Thành (TPHCM).

Tại chương trình, đại diện các đơn vị đã trao 100 thẻ BHYT và 100 suất quà tết (mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng) đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Thành.

Quang cảnh chương trình trao thẻ BHYT và quà tết đến người dân tại xã Phước Thành

Gia đình chị Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1985, quê Nam Định) có 4 người, chồng và 2 con đã có thẻ BHYT. Riêng chị trước giờ vẫn chưa mua, vì tiết kiệm tiền cho gia đình.

Chị Hạnh làm nghề cạo mũ cao su thuê, mỗi tháng thu nhập khoảng 2 triệu đồng. Chồng chị mắc bệnh về thần kinh nên khoảng 2 tháng, phải đi qua tỉnh lân cận thăm khám và lấy thuốc. Mỗi chuyến đi, chi phí đi lại và thuốc men (các loại thuốc ngoài danh mục BHYT) lên đến vài triệu đồng.

Người dân chuẩn bị nhận thẻ BHYT

Trong khi đó, con trai lớn của chị lại khuyết tật. Gánh nặng về thu nhập của cả gia đình đặt trên vai người phụ nữ này. Vì lý do đó mà bao năm qua, dù nhiều khi cơ thể đau nhức, hay đầu choáng váng và chóng mặt khi làm việc nhưng chị Hạnh vẫn không dám đi khám bệnh vì sợ... tốn tiền.

"Bao năm qua, tôi rất lo lắng vì sức khỏe, nhưng không dám đi khám vì có quá nhiều việc cần phải chi tiêu. Hôm nay, nhận thẻ BHYT, tôi vui lắm! Tôi sẽ đến Trạm Y tế xã khám bệnh", chị Hạnh xúc động bày tỏ.

Được nhận thẻ BHYT có ý nghĩa rất lớn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong những người nhận thẻ BHYT đợt này còn có ông Nguyễn Văn Xê (sinh năm 1966) và con gái Nguyễn Thảo Anh (sinh năm 2000). Ông Xê làm rẫy, thường đi làm thuê cho các hộ dân trong xóm. Trong khi đó, chị Thảo Anh vừa nghỉ việc ở công ty vài tháng nay. Cả hai cha con đều chưa mua BHYT.

Việc được nhận thẻ BHYT có ý nghĩa rất lớn đối với điều kiện, hoàn cảnh gia đình cha con ông.

Với người dân, đây là món quà có ý nghĩa trong dịp xuân về

Trong khi đó, sau khi đo huyết áp tại khu vực khám bệnh, bà Đặng Kim Yến (58 tuổi) chia sẻ, đã lâu lắm rồi bà mới "được" khám bệnh. Bởi lẽ, cuộc sống mưu sinh, hàng ngày đi làm cỏ thuê và việc mua BHYT là ngoài khả năng đối với bà.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện An Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân

Gần đây, bà bị rối loạn giấc ngủ, đau đầu nên phải đi bệnh viện tư khám bệnh, chi phí tốn kém, đành phải giảm dần các lượt đi khám định kỳ. Tấm thẻ BHYT lần này như là chiếc "phao" tinh thần giúp bà yên tâm chăm sóc sức khỏe cho những ngày sắp tới.

Ông Ngô Văn Năm (60 tuổi) được hướng dẫn cách sử dụng một loại thuốc

Người dân xã Phước Thành vui vẻ ra về cùng quà tặng đầy ý nghĩa

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chia sẻ: Chương trình tặng thẻ BHYT, khám bệnh, phát thuốc và trao quà tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động có ý nghĩa lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe người dân. Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Điều này cũng sẽ góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tinh thần tương thân tương ái, hướng đến mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

TÂM TRANG