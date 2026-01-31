Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo ở An Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo cho các tầng lớp nhân dân để mọi người, mọi nhà ai cũng có tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thi

Sáng 31-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng 600 phần quà đến các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động và hỗ trợ 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, cho biết năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,39%, đứng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh đã hoàn thành và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, tỉnh đã quyết liệt triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, với 21 công trình, dự án, trong đó có 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh (với vốn là 119.000 tỷ đồng). Đến nay, toàn bộ các dự án đầu tư công đã được khẩn trương đẩy nhanh và cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu (hoàn thành lựa chọn nhà thầu; giá trị giải ngân năm 2025 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương 64,2% kế hoạch).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tựu khởi sắc, toàn diện của tỉnh An Giang trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là việc chăm lo, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang tập trung cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khơi thông, tận dụng nguồn lực để phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc bà con nhân dân tỉnh An Giang nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho các tầng lớp nhân dân để mọi người, mọi nhà ai cũng có Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm…

NAM KHÔI