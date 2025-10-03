Để trung tâm tài chính thành phố tiếp tục thăng hạng

Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu ấn bản lần 38 vừa được tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố. Theo đó, TPHCM tăng 10 điểm GFCI, đạt 664, xếp hạng 95 về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu, tăng 3 bậc so với đầu năm và cao nhất kể từ khi lọt vào danh sách xếp hạng năm 2022.

Có thể thấy, dù chưa thể thành lập ngay cơ quan mới nhưng nhờ chuẩn bị kỹ về mô hình, cơ chế, nhân sự, hạ tầng để Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM (IFC - HCM) đi vào hoạt động hiệu quả - như yêu cầu của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trong cuộc họp mới đây - đã tạo nên những chuyển động đáng kể.

Sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và nỗ lực vượt bậc của TPHCM đã góp phần quan trọng để IFC-HCM lọt vào nhóm các trung tâm tài chính đang nổi - “International Contenders” - với điểm nổi bật là “tâm điểm theo dõi” được dự báo sẽ trở nên quan trọng hơn trong 2-3 năm tới.

Các chính sách từ cấp độ quốc gia đến thực thi hành động của chính quyền thành phố cho thấy quyết tâm không chỉ tạo ra một thiết chế mới mà quan trọng hơn là xác định rõ mô hình quản trị, cơ quan điều hành và cơ chế giám sát phù hợp.

Một cơ chế kiểm soát, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là “độc lập, hiệu quả nhưng cũng không rườm rà, phức tạp”, điều này như một “bảo chứng” thiết thực, tin cậy để thành phố chủ động đề xuất xây dựng một mô hình quản trị phù hợp, hệ thống vận hành theo chuẩn của trung tâm tài chính quốc tế.

Thực tế, để một trung tâm tài chính quốc tế hoạt động thành công, điều kiện cần là địa chính trị, kinh tế, quy mô phát triển; điều kiện đủ chính là môi trường - khung pháp lý. Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng cần giải quyết như thế nào điểm yếu tính dự đoán vốn quan trọng nhất với nhà đầu tư trong một hệ thống pháp lý còn phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay?

Hay trong nguồn nhân lực tài chính và công nghệ, khi các trung tâm cạnh tranh nhờ có lực lượng lao động chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính, tuân thủ và quản lý rủi ro thì thành phố vẫn còn hạn chế trong việc thu hút và giữ chân nhân tài quốc tế. Đó là chưa nói đến hệ thống thanh toán, dữ liệu, logistics tài chính của TPHCM chưa đạt chuẩn quốc tế. Mức độ kết nối “connectivity” của TPHCM mới ở mức trung bình, chưa được xem là một điểm trung chuyển vốn lớn.

Vì vậy, để IFC - HCM vươn lên cần tập trung vào 5 hướng chính, đó là: Ưu tiên ổn định và minh bạch pháp lý với việc nhanh chóng hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong khuôn khổ IFC, tạo khung pháp lý cho tài sản số, P2P lending, carbon credit, vàng…; hợp tác đại học - doanh nghiệp - trung tâm tài chính để đào tạo chuyên sâu về FinTech, AI, ESG finance chuẩn bị chiến lược nhân lực tài chính số; đầu tư hạ tầng công nghệ tài chính với sàn giao dịch tự động T+0, hệ thống thanh toán 24/7, trung tâm dữ liệu chuẩn quốc tế; xây dựng thương hiệu IFC - HCM thông qua các chiến dịch marketing toàn cầu, hợp tác với Nasdaq, Deutsche Bank, Ant Group, TikTok Payment… để gia tăng độ nhận diện; tận dụng vai trò “cửa ngõ ASEAN” để liên kết vốn giữa Đông Á - Đông Nam Á - châu Âu, nâng cao tính kết nối khu vực và quốc tế.

Nếu giải quyết tốt những điểm nghẽn về pháp lý, nhân lực, hạ tầng công nghệ và kết nối quốc tế, IFC - HCM hoàn toàn có cơ hội trở thành một cực tài chính mới của khu vực, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế - tài chính toàn cầu. Đây chính là bước tiến chiến lược, thể hiện khát vọng vươn tầm của thành phố mang tên Bác.

NGUYỄN QUÂN CÁT