Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Ngày 11-11, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, về tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án đường Vành đai 4 TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc họp, TPHCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất cố gắng tự cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án. Riêng tỉnh Long An, dự án đi qua tỉnh dài hơn 78km, với số vốn khoảng 43.000 tỷ đồng. Do khó khăn về ngân sách nên tỉnh Long An cam kết cân đối khoảng 10.000 tỷ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 33.000 tỷ đồng.

Đối với đoạn qua tỉnh Bình Dương, đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị được thực hiện theo chủ trương đã được HĐND tỉnh thông qua và kiến nghị được hưởng các cơ chế, chính sách chung dành cho dự án đường Vành đai 4. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thống nhất giao nhiệm vụ thực hiện cầu Thủ Biên (nối hai tỉnh) về tỉnh Đồng Nai chủ trì…

Lãnh đạo Bộ GTVT và các địa phương dự họp trực tuyến

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần, gửi UBND TPHCM trước ngày 13-11.

Trong đó, cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương tối đa tham gia thực hiện các dự án thành phần và đề xuất nguồn vốn ngân sách Trung ương cần hỗ trợ để thực hiện dự án. Nghiên cứu, bổ sung phương án đầu tư các dự án thành phần theo hình thức BT (thanh toán bằng tiền hoặc thanh toán bằng đất), đề xuất phương thức đầu tư khả thi.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tổng thể, trình Thủ tướng ngày 15-11-2024.

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để thống nhất đưa hạng mục cầu Thủ Biên vào dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, có văn bản gửi UBND TPHCM về việc đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương để tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai dự án thành phần đường Vành đai 4 TPHCM trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua chủ trương đầu tư dự án và đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù (nếu có) trước ngày 13-11 để UBND TPHCM tổng hợp báo cáo Thủ tướng theo tiến độ dự kiến.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm báo cáo tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án

Trước đó, báo cáo tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án đường Vành đai 4 TPHCM, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, dự án dài hơn 200km, đi qua 5 tỉnh, thành với tổng mức đầu tư hơn 135.000 tỷ đồng. Trước đây, dự án được chia thành 5 dự án thành phần do các tỉnh, thành nghiên cứu độc lập. Dự án được thiết kế chuẩn cao tốc, chia thành hai nhóm dự án thành phần. Trong đó, gồm nhóm dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng, xây dựng đường gom dân sinh và nhóm dự án thành phần 2 là xây dựng đường cao tốc.

Từ giữa tháng 10-2024, TPHCM được Thủ tướng giao là cơ quan có thẩm quyền tổ chức hoàn thiện báo cáo dự án tổng thể trên cơ sở tổng hợp từ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần của các địa phương. Đến nay, hồ sơ kỹ thuật tổng thể của dự án cơ bản hoàn tất. Hiện còn hai vấn đề lớn cần thống nhất là về nguồn vốn và phương thức đầu tư.

TPHCM và các tỉnh kiến nghị Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ dự án. Cụ thể: Giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư dự án đường Vành đai 4 TPHCM; được sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án qua hai địa phương (cầu tiếp giáp địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai, cầu Thủ Biên tiếp giáp địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương). Quy hoạch tổng thể dự án đường Vành đai 4 TPHCM Ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Long An 75% tổng mức vốn ngân sách tham gia dự án. Cho phép tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án không vượt quá 70% tổng mức đầu tư dự án. Cho phép UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật các đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị đã được Thủ tướng phê duyệt. Cho phép giá trị tổng mức đầu tư các dự án Vành đai 4 của từng địa phương chuyển tiếp kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 không tính cộng vào tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau của từng địa phương. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (đoạn trên địa bàn tỉnh Long An). Cho phép thông qua chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 TPHCM trên cơ sở quy mô, hướng tuyến đã nghiên cứu trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Sau khi cấp thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư, Bộ GTVT và các địa phương (TPHCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương) thực hiện các thủ tục để cập nhật, điều chỉnh các đồ án quy hoạch có liên quan trước khi cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định. Chấp thuận về trình tự, thủ tục lập, tổ chức thẩm định và thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần khi các dự án thành phần cần phải điều chỉnh. Chấp thuận giao UBND các địa phương (TPHCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương) làm cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thực hiện đầu tư các dự án thành phần của đường Vành đai 4 TPHCM (thuộc địa phận của từng địa phương) đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường…

NGÔ BÌNH