Đề xuất cho phép doanh nghiệp ghi nhãn hàng hóa theo quy định của nước xuất khẩu

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi) và quy định về nhãn hàng hóa tới Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh họa

Theo đó, VCCI đề xuất điều chỉnh cơ chế quản lý hàng hóa để tạo thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tiêu chí xác định mức độ rủi ro, VCCI đề nghị bổ sung nguyên tắc “kim tự tháp” để phân loại hàng hóa theo ba mức độ rủi ro (thấp - trung bình - cao), đảm bảo hàng hóa rủi ro thấp chiếm đa số, hạn chế tình trạng lạm dụng xếp nhiều sản phẩm vào nhóm rủi ro cao. Báo cáo đánh giá rủi ro cũng cần tuân thủ đúng chuẩn TCVN ISO/IEC 31010, áp dụng công thức “mức độ rủi ro = hệ quả x xác suất xảy ra”, thay vì dựa trên những tiêu chí chưa rõ ràng như Dự thảo nêu.

Với nhãn điện tử, việc yêu cầu đăng ký bị đánh giá là phát sinh thêm thủ tục. VCCI đề xuất chỉ yêu cầu doanh nghiệp thông báo thông tin, được quyền tự thiết kế mã QR hoặc sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), nhằm tránh trùng lặp và tăng tính linh hoạt.

Dự thảo quy định bắt buộc ghi xuất xứ hoặc công đoạn hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp lo ngại điều này sẽ mâu thuẫn với yêu cầu của nhiều thị trường nhập khẩu. Do vậy, VCCI đề nghị cho phép áp dụng theo pháp luật nước xuất khẩu, còn doanh nghiệp có trách nhiệm lưu hồ sơ phục vụ hậu kiểm. Riêng về mã số, mã vạch, cần quy định linh hoạt hơn, cho phép sử dụng trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc sự cho phép của chủ sở hữu mã nước ngoài.

Đáng chú ý, VCCI đề xuất cơ chế quản lý theo rủi ro trong kiểm tra chất lượng hàng hóa, với ba cấp độ kiểm tra (chặt, thường, giảm) tương ứng ba mức rủi ro (cao, trung bình, thấp). Cách tiếp cận này vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

HÀ NGUYỄN