Đề xuất cơ chế siêu khấu trừ thuế đối với công nghệ chiến lược

Ngày 4-9, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) được gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định. Một chính sách nổi bật là cơ chế "siêu khấu trừ thuế", cho phép doanh nghiệp được tính chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ chiến lược vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập bằng 200% chi phí thực tế.

Một trong những thay đổi cốt lõi và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của dự thảo luật là "công nghệ chiến lược", được định nghĩa là công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, có khả năng tạo ra sự phát triển đột phá, đóng vai trò nền tảng cho các ngành công nghiệp, dịch vụ hoặc có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc phòng, an ninh.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt, bao gồm ưu đãi về thuế, hỗ trợ kinh phí R&D, tiếp cận các quỹ đầu tư, hỗ trợ đào tạo nhân lực và ưu tiên sử dụng hạ tầng dùng chung.

Thay đổi cơ chế xác định công nghệ ưu tiên một cách linh hoạt cũng là điểm mới đáng lưu ý khác, theo đó, dự thảo đã lược bỏ quy định cứng về 4 lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên (công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới, tự động hóa), thay thế bằng các tiêu chí định tính và định lượng để xác định công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Danh mục công nghệ chiến lược sẽ được Thủ tướng Chính phủ ban hành và rà soát, cập nhật định kỳ để đảm bảo tính thời sự.

Cùng với đó, các chính sách ưu đãi đột phá, đặc biệt là về thuế được bổ sung, gắn liền với hiệu quả thực tế thay vì ưu đãi dàn trải như trước. Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng... sẽ được gắn với các điều kiện ràng buộc hiệu quả hơn như tỷ lệ nội địa hóa, cam kết về mức độ chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đầu tư R&D trong nước.

Dự thảo luật cũng nhấn mạnh việc xây dựng một môi trường phát triển đồng bộ; bổ sung quy định về việc hình thành hệ sinh thái công nghệ cao như một trụ cột mới, tạo môi trường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khởi nghiệp và quỹ đầu tư. Trong đó, khu công nghệ cao được xác định là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, có vai trò kết nối và lan tỏa công nghệ.

Mô hình "đô thị công nghệ cao" (Tech City) là một khái niệm hoàn toàn mới được bổ sung, luật hóa. Đây là nơi khu công nghệ cao được đặt trong môi trường sống và làm việc tích hợp, hiện đại. Mô hình này hướng tới việc phân cấp quản lý triệt để, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

ANH PHƯƠNG