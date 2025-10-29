Đề nghị nhanh chóng có chính sách hỗ trợ cán bộ cấp xã

ĐB Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long), nhận định, bên cạnh việc ổn định về kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế và tinh gọn bộ máy cũng đã tạo bước ngoặt quan trọng trong quá trình vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại 34 tỉnh, thành.

Tuy nhiên, ĐB Trần Quốc Tuấn thông tin, cử tri cả nước tiếp tục mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề căn cơ, nhất là chính sách tiền lương và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức. ĐB tỉnh Vĩnh Long cho hay, sau gần 4 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, bộ máy hành chính đã nhẹ hơn về đầu mối nhưng nặng hơn về công việc. Cán bộ công chức ở nhiều địa phương, nhất là cơ sở, phải đi làm xa hơn, làm nhiều việc hơn, trong khi thu nhập không khá hơn.

“Theo báo cáo gửi đến Quốc hội, cử tri ở nhiều địa phương như Quảng Trị, Bình Thuận, Vĩnh Long, phản ánh, sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ xã phải di chuyển xa hơn, có nơi 10-15km mới đến trụ sở mới. Trong khi phụ cấp đi lại, phụ cấp công vụ chưa được điều chỉnh. Cử tri các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ vùng sáp nhập, bởi đời sống gặp nhiều khó khăn, chi phí đi lại, thuê nhà, sinh hoạt tăng; thu nhập thực tế giảm 10-12% so với trước đây”, ĐB Trần Quốc Tuấn nêu thực trạng và nhấn mạnh rằng, những kiến nghị trên không chỉ là con số, mà là tiếng lòng của đội ngũ công chức, viên chức cơ sở - những người gánh trên vai phần việc nặng nề của bộ máy nhà nước.

Theo ĐB Trần Quốc Tuấn, nếu đời sống của đội ngũ không được đảm bảo thì hiệu quả thực thi chính sách cũng sẽ khó đáp ứng được yêu cầu. Theo ĐB, mặc dù mức lương cơ sở được tăng thời gian qua, song so với mặt bằng giá sinh hoạt hiện tại đã không còn phù hợp. ĐB Trần Quốc Tuấn kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1-1-2026, không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước.

Cùng quan điểm, ĐB Dương Văn Phước (TP Đà Nẵng) bày tỏ niềm tin cao khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành đã khẳng định tính đúng đắn và bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Song, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Quá trình vận hành đang có vướng mắc về cơ chế, nhiều văn bản ban hành chưa kịp thời, còn chồng chéo so với thực tiễn, nhất là liên quan đến phân cấp thu chi ngân sách làm ảnh hưởng tới dự án đầu tư; hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng đủ các yêu cầu nhiệm vụ, trụ sở mỗi nơi một kiểu; hạ tầng giao thông cấp xã nhiều nơi xuống cấp, công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ thông suốt, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch đất đai đối với khu vực miền núi, trung du.

Cũng theo ĐB Dương Văn Phước, quá trình vận hành mô hình chính quyền mới, có một số nơi cán bộ chưa được bố trí đồng bộ đúng chuyên môn, chưa đồng đều về trình độ, năng lực và số lượng. Việc định biên cho cấp xã chưa tính tới các yếu tố địa hình, vùng miền, điều kiện kinh tế - xã hội, do đó dẫn đến khối lượng công việc nhiều xã rất áp lực.

“Công chức cấp xã làm việc rất áp lực, làm việc gấp 2-3 lần, nhưng chế độ chính sách không thay đổi, còn rất thấp, không khuyến khích động viên được cán bộ yên tâm công tác, dốc lòng cống hiến”, ĐB Dương Văn Phước nêu và đề nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn còn thiếu, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, sớm nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách phù hợp cho cấp xã, xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền rõ ràng, đảm bảo tính chủ động linh hoạt cho chính quyền địa phương.

Cùng với đó, ĐB Dương Văn Phước đề nghị Bộ Nội vụ sớm khảo sát thực tế xây dựng vị trí việc làm, khung biên chế tối thiểu để làm cơ sở định biên cho cấp xã, tham mưu chính phủ ban hành các cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, thu hút cán bộ về công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn.

“Thành công của mô hình mới phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp giữa thể chế pháp lý đồng bộ với đội ngũ cán bộ năng lực, trách nhiệm và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công nghệ hiện đại dựa trên nền tảng tư duy quản trị mới. Do đó, phải chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang quản trị nhà nước. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về thuật ngữ mà là một cuộc cách mạng về tư duy văn hóa và thể chế”, ĐB Dương Văn Phước nêu quan điểm.

