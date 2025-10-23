Đề xuất rút ngắn thời gian phá sản từ 30 ngày xuống còn 15 ngày

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 23-10, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trình bày Tờ trình về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Dự thảo luật thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo báo cáo, dự thảo Luật kế thừa những quy định phù hợp của Luật Phá sản năm 2014, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý và nâng cao hiệu quả thủ tục phá sản.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản. Cụ thể, thời hạn kiểm kê tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã được đề xuất giảm từ 30 ngày xuống 15 ngày; thời gian gửi giấy đòi nợ (từ 30 ngày xuống còn 15 ngày và có thể gia hạn thêm 15 ngày); lập danh sách chủ nợ cũng rút ngắn từ 15 ngày còn 7 ngày... Ngoài ra, dự thảo bỏ quy định điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ, do đã có quy định cụ thể về điều kiện thông qua nghị quyết của hội nghị này.

Quang cảnh phiên làm việc sáng ngày 23-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo Luật cũng đề xuất đơn giản hóa thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh trong giải quyết phá sản, như sửa đổi quy định phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi có nghị quyết của hội nghị chủ nợ; giản lược thủ tục xem xét lại các quyết định của tòa án theo hướng rút ngắn thời gian đề nghị xem xét lại; sửa đổi thẩm quyền "kháng nghị" của viện kiểm sát thành "kiến nghị" đối với quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản…

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí báo cáo Tờ trình về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung như: hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thủ tục phá sản; quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản; bổ sung phục hồi là thủ tục độc lập theo hướng ưu tiên áp dụng phục hồi để tạo cơ hội và nâng cao hiệu quả phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung việc hoàn thiện thủ tục phá sản theo hướng linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả; bổ sung quy định về giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản trên môi trường điện tử…

Các đại biểu tại phiên làm việc buổi sáng, ngày 23-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến tán thành với việc tách phục hồi thành thủ tục độc lập, triển khai trước thủ tục phá sản. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ lo ngại việc này có thể bị lạm dụng các chính sách để kéo dài thời gian phục hồi, ảnh hưởng đến quyền lợi các bên liên quan.

Đối với đề xuất quy định về tạm ứng chi phí phá sản, nguồn chi trả chi phí phá sản, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Kinh tế tài chính nhất trí với quy định về kinh phí chi trả chi phí phá sản như đề xuất của cơ quan trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, về cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong giai đoạn phục hồi, một số ý kiến của Ủy ban Kinh tế tài chính đề nghị nghiên cứu quy định tại dự thảo Luật theo hướng Nhà nước sẽ giãn, hoãn các loại thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế trong giai đoạn thực hiện phục hồi hoặc trong thời hạn nhất định kể từ ngày tòa án công nhận Nghị quyết của hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có hiệu lực.

Song, một số ý kiến khác cũng đề nghị cân nhắc quy định tiêu chí, căn cứ, cơ sở để xác định doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện phục hồi và trách nhiệm của các chủ thể tham gia phục hồi, tránh tình trạng lợi dụng kéo dài thời gian phục hồi, tăng thêm thiệt hại cho các bên có liên quan so với việc cho áp dụng ngay thủ tục phá sản.

Với nội dung liên quan đến việc bán đồng bộ tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp, Ủy ban Kinh tế - Tài chính cho rằng đây là giải pháp quan trọng, không chỉ trong thủ tục phá sản mà cả phục hồi. Tuy nhiên, cần bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết để đảm bảo hiệu quả thi hành.

ĐỖ TRUNG