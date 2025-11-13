Đề xuất xây 4 hồ chứa cắt nước lũ cho hạ du sông Cầu

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Thái Nguyên khẩn trương xây mới cầu Gia Bảy và nghiên cứu phương án đầu tư 4 hồ chứa nước để cắt lũ cho hạ du sông Cầu.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, ngày 13-11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên về giải pháp phòng chống thiên tai, lũ lụt trên địa bàn.

Tham gia buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Thái Nguyên ngày 13-11. Ảnh theo Báo và PTTH Thái Nguyên

Gần đây, các phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên chịu nhiều trận mưa lũ gây ngập lụt, đặc biệt trận lũ lịch sử vào tháng 10-2025 với mực nước tại trạm (cầu) Gia Bảy đạt 29,9m (vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1m) làm ảnh hưởng (chủ yếu gây ngập) hơn 200.000 hộ dân và gây thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp.

Nước sông Cầu tràn ngập phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) sau cơn bão số 11 năm 2025

Theo thông tin từ tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đã đề xuất một loạt giải pháp chống ngập úng cho khu vực trung tâm tỉnh. Trong đó có Dự án Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên và Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy (trung tâm tỉnh Thái Nguyên).

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên phát biểu. Ảnh: NGỌC TÚ

Tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án tổng mức hơn 22.900 tỷ đồng, gồm các hạng mục trọng điểm như tràn Thác Huống 2, hệ thống đê, trạm bơm tiêu, nạo vét suối Mo Linh và xây cầu mới.

Dự án cầu Gia Bảy (thực hiện giai đoạn 2025-2026) nhằm khắc phục điểm nghẽn dòng chảy, đảm bảo giao thông và giảm ngập cho khu vực trung tâm.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, cần giải pháp đồng bộ, tổng thể cho toàn bộ lưu vực sông Cầu. Ở thượng nguồn, dự kiến xây 4 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 200 triệu m³, trong đó có thể cắt lũ khoảng 130 triệu m³. Ở hạ du, cần nghiên cứu kỹ các phương án tăng khả năng thoát lũ, vì trong các đợt lũ vừa qua, hạ du thoát lũ chậm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cung cấp

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, việc xây dựng các công trình phòng chống lũ phải trả lời được câu hỏi: nếu Thái Nguyên không ngập thì hạ du có ngập không? Thứ trưởng cho rằng, việc xây đê quá cao ở Thái Nguyên sẽ ảnh hưởng đến không gian đô thị cũng như các địa phương ở hạ du.

Với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là quản trị rủi ro thiên tai theo hướng thuận thiên, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, kết hợp các giải pháp khoa học và linh hoạt.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, trước mắt, tỉnh Thái Nguyên khẩn trương xây dựng cầu Gia Bảy mới để mở rộng khả năng thoát lũ và bảo đảm an toàn công trình. Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiên cứu phương án xây dựng 4 hồ chứa thượng nguồn kết hợp với giải pháp điều tiết hồ linh hoạt.

Đập Thác Huống hiện tại (xây dựng từ thời Pháp thuộc, trên sông Cầu) là điểm nghẽn dòng chảy, sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xử lý để nâng cao khả năng thoát lũ.

PHÚC HẬU