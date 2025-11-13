Món quà nghĩa tình TPHCM gửi đến tỉnh Thái Nguyên

Ngày 13-11, đoàn công tác tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Thông tin với đoàn công tác TPHCM, đồng chí Bùi Văn Lương cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp vượt 1 triệu tỷ đồng.

Tỉnh nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, với gần 30 tỷ USD; thu ngân sách trên 26.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành 6.953 căn nhà cho hộ nghèo, góp phần củng cố an sinh xã hội.

Đoàn công tác trao tặng tủ sách Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm nay, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 11. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở 54 xã, phường, ảnh hưởng 200.000 hộ dân, thiệt hại ước tính hơn 12.200 tỷ đồng. Toàn tỉnh đang dốc sức khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân.

Thay mặt Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bùi Văn Lương cảm ơn đoàn công tác đã dành tình cảm đặc biệt cho bà con nhân dân trong tỉnh, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão… Đồng thời mong muốn 2 địa phương tăng cường giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Người dân có mặt tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, hợp tác ở lĩnh vực Tuyên giáo - Dân vận nói riêng và trong phát triển nói chung giữa 2 địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Anh Đức trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí chia sẻ: “Đoàn công tác TPHCM về nguồn đến Thái Nguyên với sự trân trọng và tấm lòng sẻ chia, mong góp phần vơi bớt những khó khăn, mất mát mà bà con phải gánh chịu bởi thiên tai, bão lũ”.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhắc lại giai đoạn TPHCM gồng mình chống dịch Covid-19, đồng chí Dương Anh Đức xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa tình của cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời hỗ trợ TPHCM.

“Những tình cảm đó, TPHCM luôn trân trọng và không bao giờ quên”, đồng chí Dương Anh Đức chia sẻ.

Đồng chí Trần Trọng Dũng trao quà đến các gia đình khó khăn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phạm Quý Trọng tặng quà các gia đình khó khăn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM Dương Vũ Thông trao quà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông tin về kết quả phát triển của TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức cho biết năm 2025, tổng thu ngân sách dự kiến vượt 750.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% tổng thu ngân sách cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD.

Đồng chí khẳng định, những kết quả đó có được không chỉ nhờ nỗ lực của TPHCM mà còn sự đồng hành, chia sẻ của các địa phương bạn.

Đồng chí cũng chia sẻ, TPHCM mong muốn mở rộng mối quan hệ với tỉnh Thái Nguyên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng phát triển và sản phẩm đặc trưng được người dân TPHCM yêu thích.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Phạm Văn Trường trao quà tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trao quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, đoàn công tác TPHCM trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc đến tỉnh Thái Nguyên, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó Bắc - Nam. Đoàn cũng trao quà đến các hộ gia đình chính sách, hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT