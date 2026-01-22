Văn hóa - Giải trí

"Đêm đọc sách" cho độc giả yêu tiếng Pháp

Theo thông tin từ Viện Pháp tại Việt Nam, sự kiện "Đêm đọc sách" năm 2026 với chủ đề Thành thị và Nông thôn sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 23-1, tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF - 31 Thái Văn Lung, phường Sài Gòn, TPHCM).

La place.jpg
La Place của tác giả Annie Ernaux. Ảnh: VIỆN PHÁP TẠI TPHCM

Đến với sự kiện, các độc giả yêu tiếng Pháp sẽ cùng khám phá những đầu sách thú vị. Như cuốn La Place (Một chỗ trong đời) của tác giả Annie Ernaux, là câu chuyện kể một người cha, từ một người nông dân trở thành một chủ một tiệm cà phê, luôn lo lắng bị nhầm “vị trí”. Người cha ấy rất tự hào về cô con gái nhờ được học hành tử tế đã đặt chân vào giới tiểu tư sản.

Nhưng, đằng sau đó là khoảng cách, là những đớn đau, dằn vặt giữa cha và con. Hay cuốn Écoute les oiseaux (Lắng nghe tiếng chim) của các tác giả Léna Mazilu, Yoann Guény và Maxime Zucca giúp bạn đọc tìm hiểu về vẻ đẹp, tập quán sinh sống của 20 loài chim ở châu Âu…

Écoute les oiseaux.jpg
Tìm hiểu về 20 loài chim ở châu Âu qua cuốn Écoute les oiseaux. Ảnh: VIỆN PHÁP TẠI TPHCM

Ngoài đọc sách bằng tiếng Pháp, độc giả còn có cơ hội tham gia trò chơi về sách xung quanh chủ đề Thành thị và Nông thôn. Với Đêm đọc sách 2026, Viện Pháp tại Việt Nam muốn mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc giàu cảm hứng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự sáng tạo, đồng thời lan tỏa niềm vui đọc trong một không gian mang tính cộng đồng.

Đêm đọc sách là sự kiện do Trung tâm Sách Quốc gia và Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng, được tổ chức hàng năm trên toàn cầu qua mạng lưới các trung tâm văn hóa và Viện Pháp ở các nước.

ĐỖ VĂN

Đêm đọc sách Viện Pháp Việt Nam TPHCM IDECAF Bộ Văn hóa Pháp

