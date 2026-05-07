Tiêu dùng thông minh

Đến Finelife, đổi điểm lấy thực phẩm thiết yếu

SGGP

Hệ thống siêu thị Finelife đang triển khai chương trình cho phép khách hàng thành viên quy đổi điểm tích lũy thành sản phẩm thực phẩm thiết yếu, áp dụng đến hết ngày 13-5.

Theo đó, ngoài chức năng thanh toán, điểm tích lũy của khách hàng có thể được sử dụng để đổi quà tại quầy Dịch vụ khách hàng. Chỉ cần mang theo thẻ thành viên và giấy tờ tùy thân, người mua có thể lựa chọn nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày. Hiện cơ chế tích điểm được áp dụng là 10.000 đồng chi tiêu tương ứng 1 điểm thưởng. Để đổi thưởng, cứ 150 điểm, khách hàng có thể đổi 1 hộp trứng gà tươi 600g; 350 điểm đổi ba rọi bò Canada 200g; 600 điểm đổi lõi nạc vai bò Mỹ 250g. Mỗi tài khoản được đổi tối đa 3 sản phẩm cho mỗi loại.

Đại diện Finelife cho biết, chương trình nhằm giúp khách hàng tận dụng hiệu quả giá trị điểm tích lũy, đồng thời hỗ trợ chi tiêu gia đình trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng ngoài thị trường có xu hướng tăng.

ANH THY

