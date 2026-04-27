30 năm thành lập Co.opmart: Giữ vững vị thế “bạn của mọi nhà”

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa phát động chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống Co.opmart. Từ mô hình hợp tác xã bán lẻ đầu tiên, Co.opmart không chỉ góp phần định hình thị trường nội địa mà còn từng bước chuyển mình theo hướng tiêu dùng xanh, phát triển bền vững - xu thế đang ngày càng chi phối hành vi tiêu dùng và cách vận hành thị trường.

Lãnh đạo Saigon Co.op khởi động chương trình mừng sinh nhật 30 năm thành lập hệ thống siêu thị Co.opmart

“Điểm tựa” tiêu dùng của người dân

Ba thập niên phát triển của Co.opmart gắn liền với quá trình trưởng thành của thị trường bán lẻ Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, khi mô hình siêu thị còn mới mẻ, hệ thống này đã tiên phong đưa phương thức mua sắm hiện đại đến gần người dân, từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng văn minh, minh bạch và kiểm soát tốt hơn về chất lượng, giá cả.

Điều đáng chú ý là Co.opmart không phát triển theo hướng thuần túy thương mại, mà vận hành như một “hạ tầng thị trường” - nơi kết nối sản xuất với tiêu dùng. Thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp, hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm của hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, có đầu ra ổn định hơn, giảm phụ thuộc vào trung gian và biến động thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, Co.opmart kiên định mục tiêu phục vụ cộng đồng, bảo đảm mỗi giỏ hàng không chỉ là giao dịch mua bán mà còn là cam kết về chất lượng, nguồn gốc và giá cả hợp lý. Trong những giai đoạn thị trường biến động, hệ thống vẫn tích cực tham gia các chương trình bình ổn, góp phần giữ ổn định cung - cầu và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thị trường nội địa ngày càng được xác định là trụ đỡ tăng trưởng. Khi đó, hệ thống phân phối không chỉ làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa mà còn góp phần định hình tiêu chuẩn thị trường, từ chất lượng sản phẩm đến cách tiếp cận người tiêu dùng.

Vai trò này càng rõ khi đặt trong yêu cầu tái định vị doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị. Tại Diễn đàn doanh nghiệp 2026, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh doanh nghiệp Việt cần chuyển từ tham gia sang tạo dựng giá trị trong chuỗi cung ứng. Điều này không chỉ diễn ra ở khâu sản xuất mà còn ở hệ thống phân phối - nơi quyết định cách hàng hóa được lựa chọn, định vị và đưa ra thị trường.

Do đó, Co.opmart không còn là kênh bán lẻ đơn thuần mà trở thành một mắt xích quan trọng trong việc nâng chuẩn hàng Việt. Khi hệ thống phân phối đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp sản xuất buộc phải điều chỉnh để đáp ứng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh một cách thực chất.

Chuyển mình theo hướng “xanh hóa” tiêu dùng

Bước sang cột mốc 30 năm, Co.opmart không chỉ mở rộng quy mô mà còn chuyển trọng tâm sang nâng chất lượng tăng trưởng. Điều này diễn ra trong bối cảnh tiêu dùng đang thay đổi rõ rệt, từ ưu tiên giá cả sang chú trọng giá trị, từ tiện lợi sang bền vững.

Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành con đường tất yếu của nền kinh tế. Xu hướng này đang thấm sâu vào hoạt động doanh nghiệp và hành vi tiêu dùng. Với hệ thống phân phối như Co.opmart, tiêu dùng xanh không chỉ dừng ở việc giảm túi nhựa mà đã mở rộng thành sự thay đổi toàn diện trong cách tổ chức thị trường. Khi siêu thị ưu tiên các sản phẩm thân thiện môi trường, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, điều đó tạo áp lực ngược trở lại nhà sản xuất, buộc họ phải điều chỉnh quy trình theo hướng bền vững. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện phải thích ứng đồng thời với biến động thị trường và yêu cầu chuyển đổi bền vững, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Song song đó,người tiêu dùng cũng đang thay đổi. Yếu tố giá cả không còn là tiêu chí duy nhất, thay vào đó là sự quan tâm ngày càng lớn đến tính an toàn, minh bạch và trách nhiệm môi trường của sản phẩm. Chính sự dịch chuyển này đang tạo nên áp lực hai chiều, buộc cả hệ thống phân phối lẫn sản xuất phải thay đổi.

Không dừng lại đó, theo TS Giản Tư Trung, trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, niềm tin chính là năng lực cạnh tranh cốt lõi. Khi hàng hóa không chỉ cần tốt mà còn phải đáng tin, vai trò của hệ thống phân phối càng trở nên quan trọng trong việc lựa chọn và truyền tải giá trị đến người tiêu dùng.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu mới cho Co.opmart: không chỉ là “bạn của mọi nhà” mà còn là “bộ lọc thị trường”, nơi xác lập các tiêu chuẩn cho hàng hóa lưu thông. Khi hệ thống phân phối vận hành minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm, thị trường nội địa sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh kinh tế đang chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững, bán lẻ không còn là khâu cuối mà đang trở thành lực lượng dẫn dắt. Khi tiêu dùng thay đổi, sản xuất sẽ thay đổi; và khi hệ thống phân phối nâng chuẩn, toàn bộ thị trường sẽ được kéo lên.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, tài sản lớn nhất mà Co.opmart tích lũy không chỉ là hệ thống bán lẻ, mà là niềm tin của người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để hệ thống bước vào giai đoạn phát triển mới: tăng trưởng không chỉ đo bằng quy mô, mà bằng chất lượng và giá trị bền vững mang lại cho xã hội.

MINH XUÂN