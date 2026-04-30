Tiêu dùng thông minh

Co.opSmile khởi động chương trình “Tích điểm đổi quà” 2026

SGGP

Hệ thống cửa hàng tiện lợi Co.opSmile vừa khởi động lại chương trình “Tích điểm đổi quà” nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên gắn bó dài lâu. Đại diện hệ thống cho biết, chương trình nhằm khuyến khích thói quen mua sắm tích lũy, đồng thời mang đến thêm lựa chọn quà tặng thiết thực cho người tiêu dùng.

Theo đó, với mỗi hóa đơn mua sắm từ 200.000 đồng, khách hàng sẽ được tích 1 điểm thưởng. Ở từng mốc điểm, người tiêu dùng có thể lựa chọn quà tặng tương ứng. Cụ thể, với 5 điểm có thể đổi gối nằm Co.op Select hoặc bộ hộp thủy tinh LocknLock; 10 điểm đổi ruột gối ôm hoặc bộ dao nhà bếp; 13 điểm đổi các sản phẩm gia dụng như bộ lau nhà 360 độ hoặc combo nồi inox và chảo chống dính.

Chương trình tích điểm áp dụng trong thời gian từ 23-4 đến 27-5 và đổi quà đến hết ngày 29-5. Mỗi hóa đơn được tích tối đa 3 điểm và không áp dụng tách hóa đơn. Khách hàng cần giữ hóa đơn hợp lệ có thông tin điểm thưởng để thực hiện đổi quà tại cửa hàng.

KHÁNH BĂNG

