Co.op Food đồng loạt tổ chức 30 “Phiên chợ hạnh phúc”

SGGP

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm “Thương hiệu Việt - Người nội trợ của nhân dân”, hệ thống Co.op Food tiếp tục triển khai “Phiên chợ hạnh phúc” trên toàn hệ thống, thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia mua sắm.

Phiên chợ hạnh phúc tại một cửa hàng Co.op Food

Theo đó, Co.op Food đồng loạt tổ chức 30 phiên chợ, kết hợp ưu đãi và quà tặng thiết thực dành cho khách hàng. Khi mua sắm các sản phẩm từ những thương hiệu quen thuộc như Wilmar, Masan, Omachi hay Pepsi, người tiêu dùng có thể nhận ngay các phần quà như nước tương, mì ly, Wake-up 247,túi vải hoặc ly nhựa. Hoạt động không chỉ gia tăng trải nghiệm mua sắm mà còn là cách hệ thống bán lẻ này tri ân nhóm khách hàng nội trợ - lực lượng gắn bó xuyên suốt với hành trình phát triển của Co.opmart và Co.op Food suốt 3 thập niên qua.

Với thông điệp “30 phiên chợ - 30 ngày hạnh phúc”, chương trình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị tiêu dùng hàng Việt, đồng thời góp phần kích cầu thị trường trong bối cảnh sức mua đang có dấu hiệu chững lại.

PHƯƠNG AN

