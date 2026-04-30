Co.opmart Quy Nhơn đẩy mạnh tiêu dùng xanh, ưu đãi kích cầu

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn đang đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng xanh, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm và gia tăng trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Theo đại diện siêu thị, ngoài duy trì nguồn hàng ổn định, rõ nguồn gốc và giá cả hợp lý, đơn vị đang tập trung điều chỉnh cơ cấu hàng hóa theo hướng thân thiện môi trường, ưu tiên các sản phẩm xanh, an toàn cho sức khỏe. Không gian mua sắm cũng được cải tiến theo hướng hiện đại, tiện lợi, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động về chi phí và sức mua, hệ thống Co.opmart tiếp tục giữ vai trò là kênh phân phối ổn định, góp phần bình ổn giá và đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu. Các chương trình ưu đãi được triển khai song song không chỉ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng mà còn kích thích nhu cầu mua sắm nội địa.

Đại diện siêu thị cho biết, định hướng chuyển đổi xanh không dừng ở hoạt động kinh doanh mà còn hướng tới thay đổi thói quen tiêu dùng, khuyến khích khách hàng lựa chọn sản phẩm bền vững, qua đó góp phần nâng cao giá trị hàng Việt trên thị trường.

