Đẩy mạnh kích cầu, giảm áp lực chi tiêu

Saigon Co.op triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên toàn hệ thống, với trọng tâm hỗ trợ sức mua và giảm áp lực chi tiêu cho người dân. Song song đó, các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng xanh cũng được lồng ghép, góp phần hình thành thói quen mua sắm bền vững trong cộng đồng.

Người dân được khuyến khích sử dụng túi thân thiện môi trường khi mua sắm

Giữ ổn định sức mua

Từ nay đến hết ngày 13-5, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi với hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu giảm giá đến 50%. Quy mô phủ rộng từ siêu thị Co.opmart, Co.opXtra đến Co.op Food, Cheers, Co.op Smile, Finelife, Sense… giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa giá tốt ngay tại khu dân cư.

Không chỉ giảm giá đơn lẻ, hệ thống còn áp dụng nhiều hình thức ưu đãi kép, combo tiết kiệm, qua đó kéo giảm chi phí giỏ hàng thực tế. Trong 7 ngày đầu (ngày 23 đến 29-4), 30.000 hộp sữa được trao tặng cho khách hàng thành viên mua sắm sớm mỗi ngày, tạo thêm động lực mua sắm trong bối cảnh thu nhập bị ảnh hưởng. Ghi nhận tại một siêu thị Co.opmart ở TPHCM, chị Lê Thị Hồng (phường Gò Vấp) cho biết: “Thời gian gần đây, gia đình tôi cân nhắc chi tiêu nhiều hơn, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và có khuyến mãi. Đi siêu thị dịp này thấy giá nhiều sản phẩm giảm sâu, tôi mua được nhiều hơn nên yên tâm phần nào”.

Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm trở nên rõ rệt khi chi phí sinh hoạt tăng, trong khi thu nhập của một bộ phận người lao động chưa phục hồi hoàn toàn. Do đó, các chương trình kích cầu quy mô lớn đóng vai trò như một “van điều tiết”, giúp duy trì sức mua, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, hệ thống phân phối cần chia sẻ áp lực với người tiêu dùng. “Chúng tôi xác định không chỉ bán hàng mà còn góp phần giữ ổn định thị trường. Việc triển khai khuyến mãi diện rộng, nhiều ưu đãi là cách để hỗ trợ trực tiếp người dân, duy trì dòng chảy hàng hóa”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh. Không gian mua sắm cuối tuần cũng được làm mới với các hoạt động tương tác như “Chọn nhanh giá đúng”, nơi khách hàng tham gia thử thách lựa chọn sản phẩm trong thời gian ngắn để nhận phần thưởng. Các hoạt động này không chỉ tăng trải nghiệm mà còn góp phần kích cầu mua sắm trong giai đoạn sức mua yếu. Ngoài ra, khách hàng thành viên được hưởng thêm các quyền lợi như nhận phiếu mua hàng hoặc đổi điểm tích lũy lấy nhu yếu phẩm... Những chính sách này giúp tối ưu giá trị chi tiêu, phù hợp với xu hướng mua sắm tiết kiệm đang phổ biến.

Lồng ghép tiêu dùng xanh

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc lồng ghép tiêu chí tiêu dùng xanh vào hoạt động kích cầu. Thay vì chỉ tập trung vào giá, Saigon Co.op thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn giải pháp thân thiện môi trường ngay tại điểm bán.

Các siêu thị đồng loạt bố trí khu vực tự đóng gói với thùng giấy, túi sinh học và vật dụng thay thế túi nilon. Khách hàng được khuyến khích mang theo túi cá nhân, sử dụng các giải pháp đóng gói sẵn có để giảm thiểu rác thải nhựa. Từ nay đến ngày 13-5, khách hàng thành viên sử dụng túi môi trường vào thứ 5 hàng tuần sẽ được cộng 5.000 đồng vào tài khoản tích lũy. Mỗi lượt mua sắm theo hướng xanh cũng đóng góp vào dự án cộng đồng nước sạch, hỗ trợ các khu vực thiếu nước.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, việc gắn tiêu dùng xanh với ưu đãi cụ thể là cách tiếp cận thực tế. Nếu chỉ kêu gọi thay đổi hành vi thì rất khó. Nhưng khi người tiêu dùng thấy rõ lợi ích - vừa tiết kiệm chi phí, vừa đóng góp cho cộng đồng - thì sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh hơn và bền vững hơn. Anh Nguyễn Hoàng Nam (phường Bình Thạnh) chia sẻ: “Trước đây tôi ít để ý đến túi ni lông, nhưng khi siêu thị có khu đóng gói riêng và có ưu đãi cho người mang túi môi trường, tôi bắt đầu thử. Dần dần thấy tiện và tôi không còn phụ thuộc vào túi nhựa nữa”.

Không riêng khâu đóng gói, xu hướng lựa chọn sản phẩm cũng đang thay đổi. Các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, bao bì thân thiện môi trường, gắn với tiêu chí an toàn, bền vững ngày càng được ưu tiên. Điều này tạo áp lực ngược lên nhà sản xuất, buộc phải điều chỉnh quy trình theo hướng minh bạch và thân thiện hơn với môi trường. Từ góc độ thị trường có thể thấy, khi hệ thống phân phối chủ động dẫn dắt, tiêu dùng xanh không còn là xu hướng mang tính khuyến khích mà dần trở thành tiêu chuẩn mới. Người tiêu dùng thay đổi hành vi, doanh nghiệp sản xuất điều chỉnh sản phẩm, qua đó hình thành chuỗi giá trị bền vững hơn.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, việc kết hợp kích cầu tiêu dùng với thúc đẩy tiêu dùng xanh cho thấy cách tiếp cận linh hoạt của hệ thống phân phối. Không chỉ giải bài toán ngắn hạn là hỗ trợ sức mua, chương trình còn hướng đến mục tiêu dài hạn là thay đổi cấu trúc tiêu dùng.

Khi mỗi quyết định mua sắm gắn với yếu tố kinh tế và môi trường, thị trường sẽ vận hành theo hướng cân bằng hơn. Và từ những thay đổi nhỏ tại quầy kệ siêu thị, một thói quen tiêu dùng mới dần hình thành, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

PHÚC AN