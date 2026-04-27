Saigon Co.op tăng cường kiến thức an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp với các trường đại học triển khai chuỗi hội thảo chuyên đề về an toàn thực phẩm, tập trung vào nhận diện sản phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và các quy định pháp luật liên quan. Chương trình có sự tham gia của các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 nhằm cung cấp kiến thức khoa học và kỹ năng nhận diện rủi ro trong lựa chọn thực phẩm.

Theo đại diện Saigon Co.op, tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp với hàng trăm vụ được ghi nhận mỗi năm, trong khi thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức tiêu dùng từ sớm, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên- nhóm có khả năng lan tỏa thói quen tiêu dùng trong cộng đồng. PGS-TS Trần Minh Quang, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đánh giá, việc đưa kiến thức an toàn thực phẩm vào học đường giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và hình thành thói quen tiêu dùng an toàn.

Ở góc độ doanh nghiệp phân phối, ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, với quy mô phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách mỗi ngày, hệ thống áp dụng quy trình kiểm soát chặt chẽ xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến điểm bán. Hàng năm, doanh nghiệp thực hiện hơn 400 lượt đánh giá nhà cung cấp, kiểm nghiệm khoảng 26.000 mẫu nội bộ và hơn 2.800 mẫu tại các đơn vị độc lập nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Theo ông, khi người tiêu dùng, đặc biệt là lực lượng trẻ, được trang bị kiến thức đầy đủ, thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng tích cực hơn. Áp lực từ phía người mua buộc doanh nghiệp nâng chuẩn sản xuất và phân phối, góp phần hạn chế thực phẩm kém chất lượng, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và phát triển bền vững.

PHƯƠNG LY