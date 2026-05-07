Kết nối giảng đường với thực tiễn logistics

Nhằm cập nhật kiến thức thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo, đoàn giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức vừa có chuyến tham quan, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op.

Tại buổi làm việc, các giảng viên có cơ hội tiếp cận quy trình vận hành kho bãi, luân chuyển hàng hóa và các giải pháp công nghệ áp dụng thực tế. Đây được xem là nguồn tư liệu quan trọng để đội ngũ giảng viên bổ sung vào bài giảng, giúp chương trình đào tạo bám sát hơn với nhu cầu thị trường.

Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức hiện là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập uy tín tại TPHCM, với thế mạnh đào tạo các ngành kinh tế và kỹ thuật. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng thực hành cao, việc tăng cường kết nối với doanh nghiệp được xem là hướng đi tất yếu. Theo đại diện hai bên, chuyến tham quan không chỉ dừng lại ở trao đổi chuyên môn mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác như đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ tuyển dụng sinh viên, phối hợp nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Việc đẩy mạnh các hoạt động học tập thực tế được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

MỸ HẠNH