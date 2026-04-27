Thực phẩm không đạt chuẩn khó vào hệ thống phân phối

Nhân viên Saigon Co.op làm việc với các doanh nghiệp có nhu cầu cung ứng hàng vào hệ thống

Thực tế từ các hoạt động kết nối giao thương với hơn 2.000 cuộc hẹn B2B của khoảng 350 doanh nghiệp cùng các hệ thống phân phối trong và ngoài nước như Aeon, Lotte, Central Retail, Saigon Co.op, Satra… cho thấy, xu hướng thực phẩm xanh, an toàn ngày càng rõ nét. Khi tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc được siết chặt, quyền chọn hàng đang chuyển dần từ nhà sản xuất sang kênh phân phối, buộc

Tại các phiên kết nối giao thương, sản phẩm không dừng ở giới thiệu mà phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất, bao bì và khả năng truy xuất. Nhiều nhà mua hàng đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn xanh, sản xuất bền vững và minh bạch thông tin sản phẩm... Xu hướng này không chỉ diễn ra ở thị trường xuất khẩu mà đang lan mạnh vào thị trường nội địa, góp phần hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.

PHƯƠNG AN