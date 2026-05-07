Co.opSmile triển khai ưu đãi, giảm giá đến 52%

Hệ thống cửa hàng Co.opSmile đang triển khai giai đoạn 2 của chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên, áp dụng từ ngày 23-4 đến 13-5.

Theo đó, khách hàng sở hữu thẻ thành viên các hạng Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim sẽ được hưởng nhiều ưu đãi vượt trội, với mức giá tốt hơn so với khách mua thông thường. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng thiết yếu trong gia đình như túi rác, khăn giấy, màng bọc thực phẩm… được giảm giá sâu, có sản phẩm ưu đãi lên đến 52%. Bên cạnh đó, chương trình tích điểm cũng được triển khai song song nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng thân thiết. Cụ thể, với mỗi hóa đơn từ 200.000 đồng, khách hàng được tích 1 điểm thưởng. Số điểm tích lũy có thể quy đổi thành quà tặng trong chương trình “Tích điểm đổi quà 2026” với nhiều phần quà hấp dẫn.

Đại diện hệ thống cho biết, chương trình được triển khai trong bối cảnh nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu gia tăng, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi phí, khuyến khích sử dụng thẻ thành viên khi mua sắm.

PHƯƠNG CHI