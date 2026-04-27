Vissan chủ động nguồn cung, ổn định thị trường thịt heo

Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) cho biết đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung thịt heo - mặt hàng thiết yếu trong rổ thực phẩm cho thị trường trong nước, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động và nhu cầu tiêu dùng thay đổi.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Vissan, năm 2025, doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định với sản lượng thịt heo tươi sống đạt khoảng 7.600 tấn, cùng 511 tấn thịt bò và hơn 18.500 tấn thực phẩm chế biến, qua đó góp phần bảo đảm nguồn hàng thiết yếu cho hệ thống phân phối.

Năm 2026, Vissan đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.270 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 115,6 tỷ đồng; sản lượng thực phẩm chế biến khoảng 20.350 tấn, thịt heo đạt 7.730 tấn và thịt bò 538 tấn. Để đạt kế hoạch, doanh nghiệp tập trung phát triển nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường trong nước gắn với đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Song song đó, Vissan đẩy nhanh các dự án đầu tư trọng điểm nhằm nâng cao năng lực cung ứng. Trong đó, dự án di dời và cải tạo nhà máy giết mổ, chế biến thực phẩm dự kiến khởi công trong quý 3-2026; dự án xí nghiệp chăn nuôi tại Bình Dương dự kiến triển khai từ quý 4-2026 và hoàn thành vào quý 3-2027. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp chủ động hơn nguồn nguyên liệu, nâng công suất và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Theo Vissan, việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng theo định hướng xanh - sạch - minh bạch - truy xuất nguồn gốc, chủ động từ khâu chăn nuôi, chế biến và phân phối sẽ giúp doanh nghiệp ổn định nguồn cung thịt heo, hạn chế tác động từ biến động thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

