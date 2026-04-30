Co.opmart Văn Thánh đặt máy tra cứu thông tin sản phẩm

Gần đây, nhiều khách hàng khi ghé Co.opmart Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) tỏ ra thích thú khi phát hiện các máy tra cứu thông tin sản phẩm được đặt ngay trong khu mua sắm.

Với máy này, chỉ cần đưa sản phẩm lại gần, người tiêu dùng có thể nhanh chóng kiểm tra giá bán, xuất xứ, hạn sử dụng cũng như các chương trình khuyến mãi liên quan. Không ít khách hàng cho biết đây là trải nghiệm mới, giúp khách hàng chủ động hơn khi mua sắm, nhất là trong bối cảnh nhiều mặt hàng có giá thay đổi theo chương trình ưu đãi.

Các thiết bị này thực chất là kiosk thông minh (price checker), cho phép người mua tự tra cứu thông tin mà không cần chờ nhân viên hỗ trợ. Việc triển khai rộng rãi hệ thống này được xem là một bước trong quá trình số hóa hoạt động bán lẻ, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo ghi nhận, khu vực đặt máy thường thu hút nhiều người dùng thử, đặc biệt là nhóm khách trẻ và gia đình. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến minh bạch thông tin sản phẩm, mô hình này được kỳ vọng sẽ dần phổ biến tại nhiều siêu thị, góp phần thay đổi thói quen mua sắm theo hướng chủ động và thông minh hơn.

PHƯƠNG OANH