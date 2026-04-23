Tiêu dùng thông minh

Mô hình bán lẻ Việt thu hút sự quan tâm của khu vực

SGGP

Trong bối cảnh các thị trường Đông Nam Á đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối hiện đại, mô hình bán lẻ của doanh nghiệp Việt Nam đang thu hút sự quan tâm từ các quốc gia lân cận. Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, nhiều hệ thống bán lẻ trong nước đang trở thành điểm tham khảo về cách tổ chức chuỗi cung ứng, phát triển hàng hóa và vận hành siêu thị.

Trung tuần tháng 4-2026, đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đã có chuyến tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Saigon Co.op và trải nghiệm mô hình siêu thị Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu tại TPHCM. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi trao đổi kinh nghiệm về phát triển thương mại, dịch vụ giữa các quốc gia trong khu vực.

Tại siêu thị Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu, đoàn đã tìm hiểu về cách tổ chức hệ thống phân phối, danh mục hàng hóa, cách thức đưa sản phẩm nội địa, sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam chất lượng cao vào kênh bán lẻ hiện đại. Qua đó ghi nhận, nhiều thành viên trong đoàn quan tâm đến nhóm hàng thực phẩm, đặc sản - những mặt hàng tiềm năng phát triển tại thị trường Campuchia.

Việc các đoàn quốc tế đến tham quan, tìm hiểu mô hình vận hành siêu thị cho thấy sức hút ngày càng rõ của hệ thống bán lẻ Việt Nam trong khu vực. Không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, các chuỗi bán lẻ đang dần trở thành “mô hình mẫu” về kết nối cung - cầu, phát triển hàng nội địa và tổ chức thị trường.

ANH THÙY

