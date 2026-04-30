Tiêu dùng thông minh

Tạo thêm sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

Hệ thống trung tâm thương mại Sense City vừa tổ chức chương trình trải nghiệm dành cho thiếu nhi với tên gọi “Chiến sĩ nhí - Hành trình thống nhất”, thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Đây là hoạt động tiếp nối mô hình đã triển khai năm 2025 tại SenseMarket Cái Bè (Đồng Tháp).

Chương trình được thiết kế cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, với các hoạt động nhập vai mô phỏng môi trường quân ngũ, kết hợp rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, kỷ luật cá nhân cũng như các kỹ năng sinh tồn và phòng vệ cơ bản. Đây là hướng tiếp cận mang tính trải nghiệm, giúp trẻ vừa học vừa chơi trong bối cảnh thực tế.

Theo Ban tổ chức, năm nay chương trình thu hút hơn 500 lượt đăng ký, trong đó khoảng 250 em được lựa chọn tham gia sau khi sàng lọc theo tiêu chí phù hợp. Không dừng ở yếu tố vui chơi, chương trình còn lồng ghép nội dung tìm hiểu lịch sử theo cách trực quan, góp phần bồi dưỡng tinh thần kỷ luật, sự tự tin và ý thức cộng đồng cho trẻ.

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại Sense City thường xuyên tổ chức workshop cuối tuần với nhiều chủ đề như làm đồ thủ công, vẽ tranh, làm bánh, tái chế vật liệu thân thiện môi trường, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tiêu dùng và sinh hoạt cho khách hàng.

MỸ HẠNH

