Sôi động thị trường sản phẩm “giải nhiệt”

Mặc dù đã có mưa nhưng thời tiết tại TPHCM vẫn đang kéo dài chuỗi nắng nóng, oi bức. Do đó, nhu cầu “giải nhiệt” của người dân tiếp tục gia tăng. Không chỉ có thực phẩm, xu hướng tiêu dùng mùa hè năm nay cho thấy sự lan rộng sang nhiều nhóm hàng từ đồ uống giải nhiệt, trái cây đến thiết bị làm mát và thời trang chống nắng.

Sản phẩm giải nhiệt thu hút khách tại các điểm bán của Saigon Co.op

Sức mua tăng cao

Khảo sát ở nhiều siêu thị điện máy, siêu thị bán lẻ cho thấy, sức mua các sản phẩm giải nhiệt như quạt điện, máy lạnh, quạt sạc… tăng rõ rệt. Ông Vũ Huy Điểu, Tổng giám đốc Công ty TNHH AW Việt Nam, cho biết, sản lượng máy lạnh bán ra của doanh nghiệp này đã tăng đáng kể trong vài tuần trở lại đây. Dự kiến trong 2 tháng 4 và 5-2026, doanh nghiệp tiêu thụ khoảng 10.000 sản phẩm, phản ánh rõ nhu cầu làm mát đang tăng nhanh theo diễn biến thời tiết. Theo ông Điểu, thị trường năm nay phân hóa theo khả năng chi trả. Phân khúc phổ thông với các dòng máy giá 6-7 triệu đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi phân khúc tầm trung từ 14-25 triệu đồng cũng ghi nhận mức quan tâm cao. “Người dân vẫn có xu hướng tiết kiệm, nhưng nắng nóng đến sớm và kéo dài khiến việc đầu tư thiết bị làm mát trở nên khó trì hoãn”, ông Điểu phân tích.

Ngoài những sản phẩm trên, các mặt hàng phục vụ mùa nóng như nước giải khát, trái cây, quần áo mùa hè, đồ chống nắng, quạt điện… cũng gần như áp đảo trong giỏ hàng của người tiêu dùng trong những ngày qua. Chị Thanh Nga, cư dân phường Hòa Hưng (TPHCM) cho biết, vừa chi gần 2 triệu đồng để mua sắm các sản phẩm giải nhiệt cho cả gia đình như dưa hấu, sữa chua, kem, quạt điện, ly giữ nhiệt và kem chống nắng. “Mua một lần dùng cho cả mùa nên khi siêu thị Co.opmart khuyến mãi tôi đã mua nhiều để tiết kiệm chi phí”, chị Nga nói. Tương tự, chị Hải Yến, phường Tân Mỹ (TPHCM) chia sẻ, gia đình chị có kế hoạch đi nghỉ mát nên đợt nghỉ lễ vừa qua đã ghé Co.opXtra Tân Phong để sắm áo chống nắng, kính, khẩu trang và các sản phẩm bảo vệ da. “Trước đây chỉ cần áo khoác là đủ, giờ phải chọn loại có chống tia UV, nhẹ, thoáng. Tôi chọn siêu thị vì nơi đây bán sản phẩm với mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý”, chị Yến cho biết.

Theo đại diện Saigon Co.op, việc NTD tăng mua sản phẩm giải nhiệt đã và đang kéo sức mua tại hệ thống này tăng rõ rệt trong 2 tuần trở lại đây, đặc biệt tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5. “Không chỉ thực phẩm, các sản phẩm chống nắng, quạt điện, đồ gia dụng cũng bán rất tốt, nhất là khi siêu thị đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn dịp sinh nhật 30 năm”, vị này cho hay.

Bán lẻ “đón sóng” mùa nóng

Về hoạt động khuyến mãi đang triển khai, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, chương trình có chủ đề “30 năm thương hiệu Việt - Người nội trợ của mọi nhà”, diễn ra đến hết ngày 13-5. Với chương trình này, hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu được giảm giá sâu đến 50%. Các hình thức ưu đãi linh hoạt như: mua combo tiết kiệm, mua nhiều ưu đãi lớn hay sản phẩm thứ 2 giá thấp... giúp NTD dễ dàng mua sắm trọn gói cho mùa hè vừa kiểm soát chi tiêu.

Theo đại diện Saigon Co.op, nhờ lợi thế hệ thống hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, các chương trình khuyến mãi được triển khai đồng loạt, góp phần kéo sức mua tăng đều qua từng ngày và tạo không khí mua sắm sôi động ngay từ đầu mùa nóng. “Sức mua tăng nhiệt cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển. NTD ngày càng chủ động hơn trong việc tận dụng ưu đãi, tối ưu ngân sách nhưng vẫn mua sản phẩm đảm bảo chất lượng”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhận định.

Không riêng Saigon Co.op, nhiều hệ thống bán lẻ khác như Emart, Winmart… cũng đã bước vào “trạng thái mùa hè” sớm hơn thường lệ thông qua các chương trình giảm giá các nhóm hàng giải nhiệt như quạt điện, bình giữ nhiệt, quần áo, đồ du lịch… với mức phổ biến 30-40%, thậm chí giảm tới 50%. Việc khuyến mãi sớm giúp doanh số bán ra của nhiều hệ thống bán lẻ tăng bình quân 20% so với trước, trong đó nhóm hàng thực phẩm giải nhiệt và sản phẩm làm mát cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, các nhà bán lẻ dự báo sức mua các sản phẩm làm mát sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, việc triển khai khuyến mãi từ sớm không chỉ nhằm kích cầu, mà còn giúp kéo giãn nhu cầu mua sắm, tránh tình trạng dồn vào cao điểm khi thời tiết bước vào giai đoạn khắc nghiệt.

Theo PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế nhiệt độ gia tăng và nắng nóng gay gắt trở thành thực tế rõ rệt. Dự kiến năm 2026 tiếp tục nằm trong nhóm các năm nóng kỷ lục, kéo theo nguy cơ xuất hiện các đợt nắng nóng cực đoan gia tăng. Riêng tại Nam bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức 35-37OC, tạo áp lực lớn lên nhu cầu sinh hoạt và tiêu dùng của người dân.

MINH LAN