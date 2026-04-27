Khởi công xây dựng siêu thị Co.opmart Thủ Thừa

Dự án Co.opmart Thủ Thừa được xây dựng trên diện tích khoảng 5.800m2 theo mô hình tổ hợp thương mại - dịch vụ. Giai đoạn 1, dự án triển khai khu siêu thị diện tích khoảng 1.600m2, cung ứng đa dạng hàng tiêu dùng thiết yếu, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Giai đoạn 2, dự án sẽ mở rộng thành trung tâm thương mại 5 tầng, tích hợp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, Co.opmart Thủ Thừa dự kiến đi vào hoạt động từ quý 3-2026. Việc đầu tư Co.opmart Thủ Thừa nằm trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, bền vững và gắn với nhu cầu thực tiễn từng địa phương. Không chỉ mở rộng điểm bán, doanh nghiệp còn hướng đến tăng cường kết nối nguồn cung, hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt và nâng cao trải nghiệm tiêu dùng.

KHÁNH MINH