Xu hướng sử dụng đồ uống không cồn tăng

Thị trường đồ uống không cồn, đặc biệt là phân khúc ít đường và không calo, đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt trên toàn cầu.

Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường đồ uống ăn kiêng đạt khoảng 4,41 tỷ USD năm 2025 và dự báo tăng lên 7,29 tỷ USD vào năm 2034, tốc độ tăng trưởng bình quân gần 5,8% mỗi năm. Động lực chính đến từ xu hướng tiêu dùng lành mạnh, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề như béo phì, tiểu đường và các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhu cầu này được đánh giá tăng nhanh nhờ dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa và thu nhập cải thiện.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng thể hiện rõ trong hành vi mua sắm. Bên cạnh các dòng nước ngọt không đường như Coca-Cola Zero Sugar, Pepsi Zero Calories, Sprite Zero, sản phẩm bù nước như Revive Zero Calo, người tiêu dùng còn tăng mua các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như nước trái cây đóng chai, nước dừa, trà đóng chai, nước thảo mộc và nước bổ sung vitamin. Ghi nhận tại các kênh bán lẻ như Co.opmart, Co.op Food cho thấy, những nhóm sản phẩm này đang chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng. Đặc biệt, các sản phẩm tiện lợi, ít đường, dễ mang theo được ưu tiên lựa chọn, thay vì các loại nước ngọt có gas truyền thống.

Xu hướng này cho thấy thị trường đồ uống không cồn không chỉ phục vụ nhu cầu giải nhiệt, mà đang chuyển dần sang đáp ứng tiêu chí tốt cho sức khỏe trong tiêu dùng hàng ngày.

LINH LAN