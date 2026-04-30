Mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP

Thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân đang trở thành điểm tựa vững chắc cho các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để bám rễ sâu ở nội địa, doanh nghiệp không chỉ dừng ở lợi thế đặc sản vùng miền mà buộc phải mở rộng đầu ra, tăng độ phủ kênh phân phối hiện đại.

Sản phẩm OCOP tiêu thụ qua kênh phân phối siêu thị

Tạo được chỗ đứng trên thị trường

Sáng cuối tuần, khi lượng khách bắt đầu đông dần tại Co.opmart Thống Nhất, chị Trịnh Thương (phường An Hòa, TPHCM) đẩy xe đi dọc các quầy hàng quen thuộc, lần lượt chọn từ thực phẩm tươi sống, đồ khô đến các nhu yếu phẩm cho tuần mới. Sau khi mua hết các mặt hàng thiết yếu, chị dừng lại ở quầy sản phẩm giải nhiệt và quyết định lấy 1 bịch bột rau má tía tô Thiên Nhiên với giá gần 120.000 đồng. “Thời tiết nắng nóng, mấy sản phẩm giải nhiệt như rau má rất cần thiết. Tôi chọn loại này vì tiện, dễ pha, lại có nguồn gốc rõ ràng”, chị Thương chia sẻ. Theo chị, yếu tố khiến chị yên tâm hơn là sản phẩm đạt chuẩn OCOP, đồng nghĩa đã được kiểm soát về chất lượng và nguồn gốc.

Không riêng quầy giải nhiệt, theo ghi nhận tại nhiều quầy mua sắm tự chọn trong siêu thị, các sản phẩm OCOP như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm hay trà atiso… đều nhận được sự quan tâm đáng kể. Điều này đã và đang góp phần giúp doanh số bán sản phẩm của nhiều doanh nghiệp tăng rõ rệt. Bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH XNK Thiên Nhiên Việt, cho biết, từ đầu năm tới nay, doanh thu sản phẩm của công ty tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Lotte Mart… tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Theo bà Nguyễn Ngọc Hương, sở dĩ sản phẩm của doanh nghiệp được người tiêu dùng “ưu ái” là do phù hợp với nhu cầu bảo vệ sức khỏe cũng như giải nhiệt trong giai đoạn thời tiết nắng nóng hiện nay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và đầu tư Chanh Việt (Chavi), cho biết, doanh số sản phẩm bột chanh chế biến của doanh nghiệp trong quý 1-2026 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Theo ông Hiển, kết quả này cho thấy hành vi tiêu dùng đang có sự dịch chuyển rõ rệt vào những sản phẩm OCOP có giá hợp lý và có nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Đẩy mạnh phân phối qua kênh siêu thị

Những năm gần đây, thị trường nội địa đang dần trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp có sản phẩm OCOP. Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, với quy mô hơn 100 triệu dân, tốc độ tăng trưởng ổn định và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, thị trường nội địa chính là “bài kiểm tra” năng lực doanh nghiệp trước khi quay lại sân chơi quốc tế. Do đó, việc giữ được thị trường trong nước không nên xem như giải pháp ngắn hạn mà cần có chiến lược lâu dài.

Từ góc độ doanh nghiệp, xu hướng này đang được cụ thể hóa bằng các chiến lược mở rộng kênh phân phối và gia tăng hiện diện tại hệ thống bán lẻ hiện đại. Bà Nguyễn Ngọc Hương cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh độ phủ sản phẩm tại các hệ thống siêu thị lớn, xem đây là kênh quan trọng để tiếp cận người tiêu dùng ổn định và xây dựng thương hiệu lâu dài. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe, cho biết, mục tiêu doanh thu của Vinahe tại nội địa năm nay khoảng 100 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu, ngoài nâng chất nhóm hàng OCOP, đa dạng mẫu mã sản phẩm, Vinahe sẽ mở rộng thêm điểm bán tại hệ thống siêu thị Co.opmart ở các địa phương, đẩy mạnh các chương trình kích cầu, giảm giá sâu trong mùa cao điểm như hè và trung thu nhằm duy trì sức mua.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà sản xuất OCOP, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cho biết, nhiều năm nay đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo cánh tay nối dài đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng. Những hoạt động có thể kể tới như ưu tiên vị trí trưng bày tại các khu vực dễ nhận diện trong siêu thị, kết hợp hoạt động dùng thử, giới thiệu trực tiếp nhằm gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Song song đó, Saigon Co.op cũng phối hợp với nhà cung cấp trong việc hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm, từ truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác đến câu chuyện sản phẩm, qua đó giúp sản phẩm OCOP đáp ứng tốt hơn yêu cầu của kênh bán lẻ hiện đại.

Mới đây, nhân Ngày hợp tác xã Việt Nam (11-4), Saigon Co.op đã triển khai chương trình “Mừng Ngày hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt” trên toàn hệ thống, tập trung ưu đãi cho sản phẩm hợp tác xã và OCOP, đồng thời gia tăng quyền lợi tích lũy cho khách hàng khi lựa chọn nhóm hàng này. Qua đó, chương trình không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng chủ động cân đối chi tiêu mà còn góp phần mở rộng đầu ra cho nhóm sản phẩm OCOP, tiếp tục phát huy vai trò kết nối cung - cầu và củng cố vị thế của kinh tế hợp tác trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

Theo Bộ NN-MT, tính đến giữa tháng 4-2026, cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó có 126 sản phẩm đạt 5 sao. Quy mô ngày càng mở rộng này đồng nghĩa với việc áp lực tiêu thụ cũng tăng lên, buộc doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm và giữ vững đầu ra ngay tại thị trường nội địa.

ÁI VÂN