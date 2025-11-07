Di dời tàu Sheng Li ra khỏi khu vực Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo

Ngày 7-11, Ban Quản lý cảng Bến Đầm cho biết con tàu Sheng Li – từng là điểm "check-in" nổi tiếng của giới trẻ tại Côn Đảo – đã được di dời khỏi khu vực neo đậu tại Bến Đầm.

Theo đó, đơn vị trúng đấu giá con tàu đã huy động phương tiện chuyên dụng để kéo tàu rời khỏi khu vực tránh trú bão của đặc khu Côn Đảo, di chuyển đến vùng neo đậu khác để chờ điều kiện thời tiết thuận lợi tiếp tục xử lý.

Đơn vị trúng thầu chỉ được phép sử dụng vào mục đích thu hồi phế liệu, không được cải hoán hay khai thác sử dụng cho mục đích khác.

Khoảng 2 năm về trước, tàu Sheng Li trôi dạt vào vùng biển Côn Đảo và được lực lượng chức năng kéo về neo đậu tại khu vực cảng Hải đội R33 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) để chờ phương án xử lý. Sau thời gian dài bỏ hoang, thân tàu đã hoen gỉ, sắt thép bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dù vậy, tàu lại trở thành điểm chụp ảnh thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Tháng 8-2024, địa phương đã ban hành kế hoạch di dời tàu về khu neo đậu tránh trú bão, cách vị trí neo đậu cũ khoảng 1,5km. Trước đó, từng có đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn du lịch độc đáo, song phương án này không được chấp thuận.

QUANG VŨ