Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà người dân và bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Chiều 30-10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến kiểm tra tình hình ngập lụt và thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân, các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại TP Huế.

Tại phường Thanh Thủy (TP Huế), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần động viên, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại to lớn mà bà con nhân dân đang phải gánh chịu do lũ lụt gây ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, dù đang bận công tác ở nước ngoài, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn dõi theo diễn biến mưa lũ, bày tỏ sự quan tâm, lo lắng, và đã có thư thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại phường Thanh Thủy, TP Huế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trong việc chủ động phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân đã không quản hiểm nguy, ngày đêm bám trụ các điểm xung yếu, hỗ trợ sơ tán dân, tiếp tế lương thực, thuốc men đến từng khu vực ngập sâu, bị chia cắt, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình sâu đậm của người Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng để TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao 20 suất quà tặng các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại phường Thanh Thủy; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng để TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà động viên tập thể, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế



Cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Trung ương Huế, nơi đang chịu ảnh hưởng mưa lũ. Đồng thời, trực tiếp thăm hỏi, tặng quà 20 bệnh nhân phải di dời từ tầng 1 lên hội trường bệnh viện này do ảnh hưởng mưa lũ; động viên đội ngũ y, bác sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì công tác khám chữa bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân.

VĂN THẮNG