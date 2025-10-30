Kịp thời ứng cứu 6 người đi cứu trợ bị lật thuyền ở Huế

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30-10, đoàn cứu trợ với 6 thành viên (đều mặc áo phao) sử dụng thuyền chở theo hàng hóa, đến thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền, TP Huế bất ngờ gặp nạn.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Clip Công an xã Đan Điền, TP Huế kịp thời cứu vớt 6 người trong đoàn cứu trợ bị lật chìm thuyền

Khi thuyền của đoàn cứu trợ đến khu vực cánh đồng nước phía Nam trụ sở Công an xã thì bất ngờ lật. Trực ban Công an xã Đan Điền phát hiện, huy động 2 cano và 1 ghe nhôm kịp thời ứng cứu an toàn về người và hàng cứu trợ. Sau đó sử dụng 2 ghe khác hỗ trợ đoàn, tiếp tục vận chuyển hàng đi cứu trợ.

* Sáng 30-10, tại cánh đồng tổ dân phố 2, phường Hương Trà, TP Huế, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế được huy động cùng các phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm anh T.H.M, sinh năm 2007, bị nước lũ cuốn trôi, từ chiều 29-10.

Ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, khoảng 16 giờ ngày 29-10, lũ dâng cao trở lại, quốc lộ 1 qua địa bàn phường, bị ngập nặng, nước chảy xiết. Anh T.H.M cùng một người bạn đi xe máy chạy qua bị nước cuốn. Một người tự bơi vào được, còn anh T.H.M bị cuốn mất tích.

Thời điểm xảy ra sự việc đau lòng nói trên, nhiều người chứng kiến, có người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay do nước chảy xiết.

Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo tìm kiếm người mất tích tại cánh đồng tổ dân phố 2, phường Hương Trà, TP Huế

Cùng ngày, đoàn công tác Quân khu 4 đến thăm hỏi, động viện 8 gia đình có người bị chết và mất tích do lũ lụt ở TP Huế. Đến thăm và hỗ trợ các hộ dân bị ngập sâu; trao hỗ trợ tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, động viên bà con vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai.

BĐBP TP Huế huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục sau lũ ở Trường THCS Hương Thọ và Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 30-10, khi lũ bắt đầu rút dần, đoàn tàu chở đá được điều động "neo" cầu đường sắt Bạch Hổ (TP Huế) trong đợt lũ vừa qua đã được di chuyển khỏi vị trí.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế lũ rút để lại bùn non và rác thải. Người dân tranh thủ dùng đủ mọi dụng cụ vệ sinh, đẩy bùn non ra khỏi những ngôi nhà bị ngập sâu mấy ngày qua, để sớm ổn định cuộc sống.

Công an TP Huế hỗ trợ trường học vệ sinh môi trường ngay khi lũ rút

Trong khi đó, Công an TP Huế gấp rút huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, phối hợp cùng Công an các xã, phường vùng thấp trũng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhanh chóng xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Các lực lượng thực hiện theo phương châm “Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, với quyết tâm cao nhất là hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

