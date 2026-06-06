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Dịch bệnh trên tôm nuôi ở các tỉnh miền Tây diễn biến phức tạp

SGGPO

Ngày 6-6, ngành chức năng 2 tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long cho biết, dịch bệnh trên tôm nuôi đang diễn biến phức tạp ở thời điểm giao mùa.

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Thời tiết diễn biến bất thường trong giai đoạn giao mùa, tác động mạnh đến vùng nuôi tôm tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long

Tại Cà Mau, đến nay đã có 5.220ha/11.000ha tôm nuôi bị thiệt hại, tập trung ở các xã Nguyễn Việt Khái, Hồ Thị Kỷ, Vĩnh Phước, Phú Tân và phường Giá Rai.

Dịch bệnh xuất hiện nhiều trên các mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, tôm thẻ chân trắng và tôm sú, với tỷ lệ thiệt hại từ 30%-70%. Nguyên nhân được xác định do mưa trái mùa xuất hiện liên tục, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn làm môi trường ao nuôi biến động nhanh, tôm suy giảm sức đề kháng, làm phát sinh dịch bệnh.

Tại Vĩnh Long có hơn 234ha tôm sú bị thiệt hại, chiếm hơn 21% diện tích thả nuôi. Phần lớn diện tích thiệt hại tập trung ở giai đoạn tôm từ 20-50 ngày tuổi. Các bệnh thường gặp gồm đốm trắng, vi bào tử trùng, phân trắng, hoại tử gan tụy cùng các yếu tố bất lợi từ môi trường.

Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long dự báo, dịch bệnh trên tôm nuôi sẽ gia tăng khi vùng ĐBSCL đang bước vào mùa mưa. Mưa lớn kéo dài làm giảm độ mặn, biến động độ pH, giảm oxy hòa tan trong nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển.

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Tại Vĩnh Long, tính từ đầu năm đến nay có hơn 234ha tôm sú bị thiệt hại

Ngành chăn nuôi 2 tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long đang hỗ trợ người dân kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước, gia cố bờ bao, hệ thống cấp thoát nước và chủ động xử lý ao nuôi trước các đợt mưa lớn.

Đồng thời, bổ sung khoáng chất, vitamin, chế phẩm sinh học nhằm tăng sức đề kháng cho tôm, kiểm soát chặt nguồn nước và con giống, hạn chế thả nuôi khi thời tiết biến động bất lợi.

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Từ khóa

vùng nuôi tôm tôm nuôi dịch bệnh quảng canh

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