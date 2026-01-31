Điểm sáng của phong trào bơi cộng đồng

Không chỉ là nơi đào tạo những vận động viên chuyên nghiệp cho TPHCM, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM (phường Sài Gòn) còn là điểm sáng trong việc “xóa mù” bơi cho cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe và phòng, chống tai nạn đuối nước.

Huấn luyện viên hướng dẫn trẻ em tập bơi tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Háo hức học bơi

Từ 5 giờ 30 sáng mỗi ngày, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM (nhiều người vẫn quen gọi là hồ bơi Yết Kiêu) đã nhộn nhịp với những lớp học bơi cho mọi lứa tuổi. Những nhóm bạn trẻ rủ nhau tập luyện, nhiều gia đình đưa con đến học bơi, tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần thể thao ở phường trung tâm thành phố.

Với các bậc phụ huynh, cho con học bơi vừa để rèn luyện thể chất vừa là cách giúp con thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ: “Nhà tôi ở gần đây nên cuối tuần thường dẫn con trai đến bơi để rèn luyện sức khỏe, cũng như học thêm một kỹ năng sinh tồn cần thiết. Điều tôi yên tâm nhất là đội ngũ hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp và tận tâm”.

Các em nhỏ cũng rất háo hức với những giờ học bơi. Em Lê Minh Kiên (10 tuổi, ngụ phường Tân Định) hào hứng nói: “Em rất thích đi bơi vì giúp rèn luyện sức khỏe. Ngày đầu mới học bơi em cũng sợ lắm, nhưng giờ đã biết nhiều kiểu bơi. Em cứ mong đến giờ được bố mẹ đưa đến tập luyện cùng bạn bè”. Với anh Lâm Huy Hoàng (học viên của Trung tâm), biết bơi là kỹ năng rất cần thiết, không chỉ giúp mỗi người rèn luyện sức khỏe mà còn bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm.

Góp phần phòng, chống đuối nước

Ông Chung Tấn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, cho biết, cơ sở vật chất nơi đây được cải tạo hiện đại, hồ bơi rộng rãi, có mái che. Đặc biệt, đội ngũ huấn luyện viên gồm nhiều cựu kình ngư nổi tiếng như Nguyễn Kiều Oanh, Lê Thị Nga, Nguyễn Phước Lộc… luôn tận tâm hướng dẫn từng người đến học bơi. Khung giờ bơi ở trung tâm được sắp xếp linh hoạt, từ 5 giờ 30 đến 19 giờ 30 mỗi ngày.

“Nhiều người muốn học bơi, nhưng lại chần chừ vì sợ nước, nghĩ bản thân đã lớn tuổi, không theo kịp lớp... Thực tế, học bơi không chỉ là học động tác, mà còn là quá trình làm quen với nước và xây dựng sự tự tin từng bước. Khi được hướng dẫn đúng cách, trong môi trường an toàn, ai cũng có thể vượt qua nỗi sợ”, ông Phong cho hay.

Để nâng cao tuyên truyền việc phòng, chống đuối nước cho toàn dân, nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, học bơi và biết bơi chính là một trong những giải pháp quan trọng. Vì vậy, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM thường xuyên mở các lớp phổ cập bơi, thậm chí có chương trình miễn phí cho trẻ em và người lớn, là một phần trong kế hoạch chung của UBND TPHCM và Sở VH-TT nhằm khuyến khích người dân rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

“Các lớp học được tổ chức linh hoạt từ sáng sớm đến tối, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Mỗi buổi học thường kéo dài một tiếng, sẽ có một huấn luyện viên hướng dẫn 6-7 học viên. Chúng tôi luôn hướng đến việc giúp các học viên vượt qua nỗi sợ nước, tự tin xuống nước, biết bơi và các kỹ năng an toàn cho bản thân”, ông Chung Tấn Phong thông tin.

Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM không chỉ là nơi đào tạo vận động viên mà còn là điểm đến của sức sống cộng đồng. Từ những làn nước mát lành, tinh thần thể thao lan tỏa, góp phần xây dựng một TPHCM khỏe mạnh, năng động và an toàn hơn.

NGUYỄN ANH