Phường Phước Thắng chúc Tết đảng viên lão thành

Trước thềm năm mới, ngày 29-1, phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết các đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên.

Lãnh đạo phường Phước Thắng thăm chúc Tết các đảng viên 60 năm tuổi Đảng

Toàn phường có 27 đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên. Tại những nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đảng viên lão thành; đồng thời bày tỏ sự trân trọng và lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong suốt quá trình tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.

Lãnh đạo phường cũng gửi lời chúc các đảng viên lão thành dồi dào sức khỏe, an khang, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Lãnh đạo phường Phước Thắng thăm tặng quà các cụ trên 100 tuổi

Dịp này, phường Phước Thắng đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc thọ 12 cụ tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn phường

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương đối với người cao tuổi, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống kính trọng, tri ân các bậc cao niên.

