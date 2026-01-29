Phường Tân Thới Hiệp tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đặng Quốc Danh, Phó trưởng Công an phường Tân Thới Hiệp cho biết, trong năm 2025 tội phạm sử dụng công nghệ cao phần lớn có yếu tố nước ngoài. Tội phạm lợi dụng sơ hở trong đăng ký mở tài khoản thanh toán qua thẻ và giao dịch Internet banking, gây án với tần suất và thiệt hại cao hơn kể cả với bị hại là người có kiến thức pháp luật.

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng vẫn tiếp diễn, gia tăng dù đã được cảnh báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra trong năm, các đối tượng lừa đảo thực hiện một phương thức mới là “bắt cóc online".

Thượng tá Đặng Quốc Danh, Phó trưởng Công an phường Tân Thới Hiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với tình hình an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, Thượng tá Đặng Quốc Danh cho hay, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an phường đã phát hiện, mời làm việc xử lý 5 trường hợp có hành vi.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua.

“Nhằm phát huy các mặt đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tôi đề nghị từng thành viên các Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 thành phố, UBND TPHCM, Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp về công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống…”, ông Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh.

THANH HIỀN