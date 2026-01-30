“Xuân sẻ chia” về với xã đảo Thạnh An

Sáng 30-1, đoàn đại biểu Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã mang Xuân đến với xã đảo Thạnh An bằng những phần quà, công trình an sinh xã hội thiết thực.

Ngày 30-1, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp với xã Thạnh An (TPHCM) tổ chức chương trình an sinh xã hội năm 2026 với chủ đề “Xuân sẻ chia”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Đoàn công tác trao 10 xe đạp cho các em học sinh vượt khó chăm ngoan trên địa bàn xã Thạnh An. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Từ sáng sớm, đông đảo bà con xã đảo Thạnh An đã có mặt, chờ đón những phần quà nghĩa tình mang không khí Tết.

Tại đây, đoàn công tác của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP đã trao 2 công trình không gian văn hóa Tết tại xã Thạnh An và ấp Thiềng Liềng; công trình hệ thống lọc nước RO cho điểm trường Thiềng Liềng; tặng 10 xe đạp cho học sinh chăm ngoan, vượt khó; công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại điểm trường Thiềng Liềng và bổ sung đầu sách cho phòng đọc sách xã Thạnh An. Dịp này, đoàn còn khánh thành công trình tuyến đường cờ Tổ quốc, trao tặng 200 lá cờ cho ngư dân; trao quà cho lực lượng vũ trang và hỗ trợ bếp ăn của Đồn Biên phòng Thạnh An để chăm lo bữa trưa cho học sinh trên địa bàn.

Cùng với các công trình, nhiều phần quà an sinh xã hội cũng được gửi đến các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi, giáo viên và lực lượng vũ trang đang công tác tại xã đảo. Tổng giá trị các công trình và phần quà hơn 500 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình không gian văn hóa Tết Bính Ngọ 2026 tại các ấp Thạnh Bình, Thạnh Hòa và Thiềng Liềng; đồng thời thăm một gia đình chính sách tiêu biểu và đến chúc Tết Đồn Biên phòng Thạnh An.

﻿Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP cho biết, Thạnh An là địa bàn có điều kiện tự nhiên đặc thù, giao thông còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân còn hạn chế; điều kiện sinh hoạt, học tập và công tác của giáo viên, học sinh và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vẫn còn nhiều thiếu thốn. Tuy vậy, người dân xã đảo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

“Chúng tôi mong rằng, từ những việc làm cụ thể, ý nghĩa này sẽ góp phần mang lại niềm vui, nguồn động viên tinh thần để bà con xã đảo đón Tết vui tươi, đầm ấm; các em học sinh, thầy cô yên tâm học tập, công tác; lực lượng vũ trang vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Khoa Hải chia sẻ.

Theo đồng chí Hồ Hồng Thành Tính - Chủ tịch UBND xã Thạnh An, sự quan tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng xã đảo ngày càng phát triển.

Trước đó, đoàn công tác đến viếng Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Rừng Sác tại xã Cần Giờ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Thạnh An.

Một số hình ảnh trong chương trình. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Viếng, dâng hoa, dâng hương Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ

Thắp hương tại Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Thạnh An

Thăm gia đình bà Trần Thị Hạnh, sinh năm 1947, mẹ liệt sĩ Trần Tấn Tài ở ấp Thạnh Bình

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thạnh An

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng cùng đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Đảng TP trao biểu trưng các phần quà cho lãnh đạo xã Thạnh An

Đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ (bên trái) cùng đồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ trao biểu trưng các phần quà cho lực lượng vũ trang xã Thạnh An

Đoàn khánh thành công trình không gian văn hóa Tết Bính Ngọ 2026 tại ấp Thiềng Liềng

CẨM NƯƠNG