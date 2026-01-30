Phường An Phú họp mặt Mừng Đảng - Mừng Xuân

Ngày 30-1, Đảng bộ phường An Phú (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), gắn với hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (bên trái) đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Tiếp nối truyền thống, Đảng bộ phường An Phú không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chương trình văn nghệ tại buổi họp mặt

Dịp này, Đảng bộ phường An Phú đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên tròn 45 và 30 tuổi Đảng nhằm ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng của các đảng viên.

CAO SƠN