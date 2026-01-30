Phường Tân Thới Hiệp phát động Tết trồng cây và khánh thành công viên

Ngày 30-1, UBND phường Tân Thới Hiệp, TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và khánh thành Công viên Cây Xoài, tạo mảng xanh, khu vui chơi cho người dân tại khu phố 2.

Lễ phát động Tết trồng cây và khánh thành Công viên Cây Xoài. Ảnh: THANH HIỀN

Công viên Cây Xoài có tổng diện tích gần 600 m2, trong đó mảng xanh và trồng cỏ chiếm 354 m2; 10 thiết bị tập thể dục ngoài trời, trồng mới 20 cây Hồng Lộc, 2 cây Xoài và 4 cây Lộc Vừng. Tổng kinh phí thực hiện 328 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Hữu Hiệp, chia sẻ, trong những năm qua, phường Tân Thới Hiệp luôn xác định việc bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh là nhiệm vụ lâu dài, gắn liền với chất lượng cuộc sống của nhân dân. Một tuyến đường xanh hơn, một công viên sạch đẹp hơn không chỉ góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, mà còn tạo không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi, thanh thiếu niên và các em thiếu nhi.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

“Để phong trào trồng cây đạt hiệu quả lâu dài, UBND phường rất mong người dân tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đề nghị cấp ủy khu phố 2 quan tâm phân công lực lượng thường xuyên chăm sóc cây xanh, bảo quản và bảo dưỡng các dụng cụ tập luyện tại công viên nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân”, ông Hiệp nhấn mạnh.

