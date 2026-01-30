Phường Đông Hưng Thuận ra mắt tuyến đường cờ, đường hoa

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận cùng đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường

Sáng 30-1, Ủy ban MTTQ phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) khánh thành hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời và ra mắt tuyến đường cờ, đường hoa Đông Hưng Thuận 10.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết, tuyến đường dài 1km. Thời gian qua, các đoàn thể của phường cùng khu phố tích cực vận động hộ dân, hộ kinh doanh dọc 2 bên tuyến đường dọn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm buôn bán trên lề đường, vỉa hè. Đồng thời, trang bị thêm các chậu cây xanh, chậu hoa, cải tạo mảng xanh, công viên.

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận tặng chậu hoa và thùng rác bảo vệ môi trường cho người dân

Đặc biệt, dọc tuyến đường còn được trang bị ghế đá mới có gắn mã QR về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉnh trang cây cảnh, tường rào; lắp đặt 14 đèn năng lượng mặt trời…, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

NGÔ BÌNH