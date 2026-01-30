Xã Châu Pha đón 39 quân nhân xuất ngũ

UBND xã Châu Pha (TPHCM) vừa tổ chức lễ gặp mặt và đón 39 cựu quân nhân là con em địa phương hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Các chương trình học nghề, giới thiệu việc làm cũng đã được xã hướng dẫn chu đáo trong lễ đón các quân nhân xuất ngũ

Lễ đón diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp với sự có mặt của các gia đình các cựu quân nhân.

Lãnh đạo xã tặng quà động viên các chiến sĩ xuất ngũ

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thành ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự rèn luyện và trưởng thành của các cựu quân nhân trong thời gian tại ngũ; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm quản lý, hỗ trợ giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để các bạn sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lao động, học tập, tham gia xây dựng địa phương.

Niềm vui sum họp gia đình của các quân nhân sau 2 năm tại ngũ

Dịp này, UBND xã Châu Pha tặng quà động viên các quân nhân xuất ngũ. Ngay sau lễ, Ban Chỉ huy quân sự xã tiến hành đăng ký ngạch dự bị cho các quân nhân vừa xuất ngũ.

TRÚC GIANG